Panamá: Mayoría de nuevas líneas de crédito otorgadas fueron por US$500

Finanzas

Una línea de crédito consiste en un monto máximo de financiamiento que una entidad pone a disposición del cliente, quien puede utilizarlo de forma total o parcial según sus necesidades.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El acceso a líneas de crédito y créditos rotativos continúa ganando terreno entre los consumidores panameños. De acuerdo con cifras de APC Experian, durante 2025 se originaron 132,700 nuevas obligaciones de este tipo, un incremento del 42 % en comparación con las 93,558 registradas en 2024, lo que refleja un mayor uso de este mecanismo de financiamiento para atender necesidades de consumo y compras de bienes duraderos. Una línea de crédito consiste en un monto máximo de financiamiento que una entidad pone a disposición del cliente, quien puede utilizarlo de forma total o parcial según sus necesidades. A diferencia de un préstamo tradicional, los intereses se generan únicamente sobre el dinero utilizado, lo que brinda mayor flexibilidad para administrar los recursos.

La tendencia de crecimiento también se mantiene en 2026. Solo entre enero y abril se contabilizaron 48,334 nuevas aperturas de líneas de crédito, evidenciando que este producto financiero continúa consolidándose como una de las principales alternativas de financiamiento para los hogares panameños. Los datos muestran que la mayor demanda se concentra en créditos de menor cuantía. Durante 2025, el 54.13 % de las líneas de crédito aprobadas correspondieron a montos de hasta US$500, con un total de 71,831 operaciones. Los créditos entre US$1,001 y US$3,000 representaron el 19.74 % del total, mientras que los financiamientos de entre US$501 y US$1,000 alcanzaron el 17.69 %. En contraste, los créditos superiores a US$3,000 representaron apenas el 8.43 % de las aprobaciones. El comportamiento observado durante el primer cuatrimestre de 2026 mantiene la misma tendencia. El 64.54% de las nuevas líneas de crédito otorgadas fueron por montos de hasta US$500, seguidas por los financiamientos entre US$1,001 y US$3,000, con una participación del 14.87 %. Los créditos de entre US$501 y US$1,000 representaron el 12.94 %, mientras que aquellos superiores a US$3,000 alcanzaron el 7.65 %. Según APC Experian, esta distribución refleja que los consumidores utilizan principalmente estas líneas de crédito para atender necesidades inmediatas y adquirir productos como electrodomésticos, tecnología, muebles y artículos de línea blanca, bienes que en muchos casos resultarían difíciles de comprar de contado.