Use responsablemente sus tarjetas de crédito durante el Mundial 2026

Sin embargo, mientras el país se prepara para vivir una nueva experiencia mundialista, APC Experian recuerda que la emoción deportiva también suele traducirse en un aumento del consumo, especialmente de las tarjetas de crédito.

La clasificación de Panamá a su segundo Mundial ha vuelto a despertar la ilusión de miles de aficionados. La expectativa por los partidos, las reuniones familiares, la compra de artículos alusivos a la selección, equipos electrónicos y otros gastos relacionados con el torneo promete dinamizar el consumo de los hogares durante esta temporada.

De acuerdo con cifras de APC Experian al cierre de abril de 2026, el saldo de tarjetas de crédito en el sistema bancario alcanzó los US$2.977 millones, un crecimiento de 7,4 % respecto al mismo período del año anterior, reflejando la importancia de este producto financiero en las decisiones de consumo de los panameños.

El dinamismo también se observa en la colocación de nuevos productos. Según cifras de APC Experian, durante abril de 2026 se activaron 22.604 nuevas tarjetas de crédito bancarias, consolidándose como el primer producto de mayor colocación seguido de los préstamos personales.

El impacto de las tarjetas de crédito también trasciende otros sectores, debido a que el comportamiento crediticio asociado a las tarjetas tiene efectos directos sobre el acceso futuro a financiamiento en otras industrias como retail, financieras, cooperativas e incluso servicios de telecomunicaciones, donde las entidades utilizan la información crediticia para evaluar el riesgo de los consumidores.

No obstante, APC Experian advierte que las tarjetas de crédito también registran uno de los mayores desafíos en materia de calidad de cartera. Con una tasa de morosidad de 8,5 % al cierre de abril de 2026, superior a los niveles observados en productos como préstamos hipotecarios o de automóvil, las tarjetas continúan figurando entre los segmentos que requieren mayor disciplina de pago por parte de los consumidores.

Esta realidad cobra especial relevancia en temporadas de alto consumo, cuando las compras impulsivas pueden incrementar el riesgo de sobreendeudamiento y afectar el historial crediticio de las personas. Tal es el caso de eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, en la que experiencias pasadas muestran como los consumidores suelen aumentar sus gastos en categorías como entretenimiento, restaurantes, tecnología, viajes y compras vinculadas a las celebraciones.