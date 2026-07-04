Fraude digital en la banca móvil registró crecimiento del 155 % durante 2025

Finanzas

Los ataques actuales ya no buscan fisuras de código tradicionales; ahora combinan la manipulación psicológica (ingeniería social), el acceso remoto a dispositivos y la vulneración de los mecanismos de autenticación para realizar transferencias inmediatas de fondos.

Por revistaeyn.com El fraude digital ya no puede abordarse como un simple tropiezo operativo de las áreas de tecnología. Su crecimiento exponencial, su sofisticación y una velocidad de ejecución pasmosa lo han catapultado como uno de los principales riesgos estratégicos para las instituciones financieras de América Latina, según revela el informe El Futuro del Riesgo Financiero, elaborado por Willis Tower Watson (WTW), corredora de seguros. El estudio identifica un cambio de fondo en la maquinaria de las organizaciones criminales. Los ataques actuales ya no buscan fisuras de código tradicionales; ahora combinan la manipulación psicológica (ingeniería social), el acceso remoto a dispositivos y la vulneración de los mecanismos de autenticación para realizar transferencias inmediatas de fondos.

Como reflejo de esta evolución, el fraude digital en la banca móvil registró un alarmante crecimiento del 155 % durante 2025. Paradójicamente, la expansión de los canales digitales, que ha abierto las puertas del sistema financiero a millones de personas, también ha ensanchado la superficie de exposición ante redes delictivas cada vez más especializadas. El informe destaca que, en varios mercados de la región, la penetración de la banca móvil ya supera el 60 % de la población adulta. Este vertiginoso proceso de digitalización representa un hito para la inclusión financiera, pero al mismo tiempo obliga a desmantelar y revisar los mecanismos convencionales de autenticación, el monitoreo transaccional y la propia educación de los usuarios ante modalidades de estafa que mutan cada semana. Lo que más preocupa a los expertos es la velocidad del asalto. Los delincuentes son capaces de pasar del compromiso inicial de una cuenta a la evaporación fraudulenta de los recursos en cuestión de minutos, neutralizando las respuestas de los sistemas de detección convencionales. La geografía del fraude es elocuente: durante el último año, México registró un cuádruple incremento en los ataques de toma de cuentas, mientras que Colombia enfrentó repuntes sostenidos en campañas de phishing, intercambio fraudulento de tarjetas SIM (SIM swapping) y malware diseñado exclusivamente para dispositivos móviles.