Disminuye la mora en cartera de créditos personales en Panamá a abril

Finanzas

Al cierre de abril de 2026, la cartera total de crédito de personas naturales alcanza los US$41.755 millones, con más de 2,4 millones de personas con al menos una referencia activa en el sistema de referencias de crédito de APC Experian.

Por revistaeyn.com El comportamiento de pago de los panameños continúa mostrando señales positivas en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando una tendencia de mejora observada durante el último año. De acuerdo con cifras de APC Experian, la morosidad en distintos productos financieros refleja una mayor estabilidad del sistema y una evolución favorable en los hábitos de pago de la población. Al cierre de abril de 2026, la cartera total de crédito de personas naturales alcanza los US$41.755 millones, con más de 2,4 millones de personas con al menos una referencia activa en el sistema de referencias de crédito de APC Experian. El saldo refleja un crecimiento leve del 2,3 % contra el año anterior y está acompañado por indicadores de riesgo más controlados.

Uno de los principales motores del sistema, la banca, registra en abril del presente año, una mora mayor a 61 días de 4,1 %, mostrando una mejora significativa frente al 5,2 % registrado en abril de 2025. Este descenso refleja una mejor disposición de pago por parte de los consumidores, en un entorno de mayor acceso al crédito. En el caso de productos clave, enfocándonos en el sector bancario, con referencia a los saldos (sin considerar cuentas contra reserva): · Hipotecas mantienen niveles de morosidad controlados del 4,1 %, mejorando frente al 4,9 % del año anterior. · Tarjetas de crédito presentan una mora 8,5 %, menor al 9,4 % de 2025, evidenciando un uso más responsable del crédito rotativo. · Préstamos personales destacan con una reducción importante en morosidad, pasando de 4,8 % a 2,9 % que se registra a abril de 2026. Sin embargo, esta cifra podría estar influenciada por cuentas castigadas.