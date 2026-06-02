Crédito hipotecario promedio en Panamá es de US$62.589

Finanzas

APC Experian destaca que el desempeño de las hipotecas refleja un consumidor más consciente de sus compromisos financieros y entidades crediticias con procesos de evaluación de riesgo cada vez más robustos.

Por revistaeyn.com Según cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian, la cartera hipotecaria en Panamá mantiene una evolución positiva durante el primer cuatrimestre de 2026, reflejando estabilidad en los niveles de morosidad y un leve crecimiento en el financiamiento de viviendas. Al cierre de abril de 2026, la cartera total de hipotecas alcanza los US$21.960 millones, distribuidos en más de 353.000 obligaciones activas. Dentro de este universo, el sector bancario concentra la mayor participación, con saldos superiores a US$21.477 millones y más de 343.000 referencias activas.

El comportamiento de esta cartera refleja un leve crecimiento en los últimos años. Comparado con 2025, el saldo de hipotecas pasó de US$21.600 millones a US$21.960 millones. APC Experian destaca que el crédito hipotecario sigue siendo el principal producto dentro del total de saldos de crédito de personas naturales en Panamá. Las cifras muestran que el saldo promedio por hipoteca se mantiene en US$62.589, reflejando un mercado donde predominan las viviendas de interés social y de rango medio. En línea con esta tendencia, las hipotecas inferiores a US$80.000 continúan liderando la distribución de nuevos créditos otorgados por las entidades bancarias, concentrando cerca del 59 % de las nuevas obligaciones registradas en los últimos años. Solo en 2025, según datos de las nuevas referencias incluidas en la plataforma de APC Experian, este segmento acumuló 10.999 nuevas hipotecas, muy por encima de las 5.272 operaciones registradas en el rango de US$80.001 a US$150.000 y de las 2.668 hipotecas superiores a US$150.000, lo que confirma que la mayor dinámica del mercado sigue concentrándose en las viviendas de menor valor. Otro indicador relevante es el perfil crediticio de los consumidores que acceden a financiamiento hipotecario. APC Experian observa que los panameños con hipotecas activas mantienen, en promedio, un Score o puntaje de crédito superior a 600, evidenciando hábitos de pago más estables y una mejor capacidad de manejo financiero.