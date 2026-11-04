Panamá: Nuevos créditos suman US$21,413 millones a septiembre y crecen 8.2 %

Finanzas

Al cierre de septiembre, los activos netos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron US$171,816.2 millones, con un crecimiento interanual de 8.20 %.

Por revistaeyn.com El Sistema Bancario Nacional (SBN) de Panamá registró US$21,413 millones en nuevos créditos entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 8.2 % en comparación con igual período de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Durante este período, los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, mientras que los indicadores de calidad de los activos reflejaron una evolución favorable del sistema bancario.

Al cierre de septiembre, los activos netos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron US$171,816.2 millones, con un crecimiento interanual de 8.20 %. Las inversiones netas en valores aumentaron 19.48%, mientras que la cartera crediticia neta creció 6.20 %, hasta situarse en US$106,032.5 millones. Por su parte, los depósitos sumaron US$121,617.2 millones, un aumento de 6.82 % en comparación con septiembre de 2025. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos de particulares, que crecieron 8.38 % y elevaron su participación en el total de las captaciones de 78.4 % a 79.6 %. La cartera crediticia local del SBN alcanzó US$67,618.7 millones, con un crecimiento interanual de 4.66 %. En septiembre, los nuevos desembolsos alcanzaron el mayor registro mensual de la serie disponible desde 2012, impulsados por el sector público. En el acumulado de créditos nuevos de enero a septiembre, las colocaciones al sector privado aumentaron 3.3 %. Paralelamente, los indicadores de calidad crediticia mostraron una mejora. La relación conjunta de cartera morosa y vencida local del SBN disminuyó de 5.6 % a 5.2 %.