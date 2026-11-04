Panamá: Nuevos créditos suman US$21,413 millones a septiembre y crecen 8.2 %

Por revistaeyn.com
El Sistema Bancario Nacional (SBN) de Panamá registró US$21,413 millones en nuevos créditos entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 8.2 % en comparación con igual período de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de actividad bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Durante este período, los depósitos mantuvieron un crecimiento superior al de la cartera crediticia, mientras que los indicadores de calidad de los activos reflejaron una evolución favorable del sistema bancario.
Al cierre de septiembre, los activos netos del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá alcanzaron US$171,816.2 millones, con un crecimiento interanual de 8.20 %. Las inversiones netas en valores aumentaron 19.48%, mientras que la cartera crediticia neta creció 6.20 %, hasta situarse en US$106,032.5 millones.
Por su parte, los depósitos sumaron US$121,617.2 millones, un aumento de 6.82 % en comparación con septiembre de 2025. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos de particulares, que crecieron 8.38 % y elevaron su participación en el total de las captaciones de 78.4 % a 79.6 %.
La cartera crediticia local del SBN alcanzó US$67,618.7 millones, con un crecimiento interanual de 4.66 %.
En septiembre, los nuevos desembolsos alcanzaron el mayor registro mensual de la serie disponible desde 2012, impulsados por el sector público. En el acumulado de créditos nuevos de enero a septiembre, las colocaciones al sector privado aumentaron 3.3 %.
Paralelamente, los indicadores de calidad crediticia mostraron una mejora. La relación conjunta de cartera morosa y vencida local del SBN disminuyó de 5.6 % a 5.2 %.
En el conjunto del CBI, la cartera vencida representó el 2.06 % del total, frente al 2.24 % registrado un año antes.
Los indicadores regulatorios se mantuvieron por encima de los mínimos establecidos. La liquidez legal del CBI se situó en 55.33 %, mientras que la del Sistema Bancario Nacional alcanzó 54.36 %, en ambos casos más de 24 puntos porcentuales por encima del mínimo regulatorio de 30%.
En cuanto a la solvencia, el Índice de Adecuación de Capital se ubicó en 15.72 % a junio de 2026, casi el doble del mínimo regulatorio de 8 %. A septiembre, el patrimonio contable del CBI registró un crecimiento interanual de 11.14 %, superior al aumento de los activos. Como resultado, la relación entre patrimonio y activos pasó de 11.7 % a 12.0 %.
Entre enero y septiembre de 2026, la utilidad neta del CBI alcanzó US$2,225.2 millones, un nivel prácticamente similar al del mismo período de 2025. Durante esos nueve meses, el ingreso neto de intereses creció 4.37 %, el ingreso neto por comisiones aumentó 10.09% y los ingresos por operaciones avanzaron 12.32 %. A su vez, la utilidad antes de provisiones se incrementó 6.04%, hasta US$2,792.6 millones, lo que permitió absorber prácticamente la totalidad del aumento en el gasto por provisiones.
Al cierre del período, el CBI registró un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 15.10 %, un retorno sobre los activos (ROA) de 1.79 % y un margen de intermediación neto de 2.60 %.
Los depósitos externos del CBI aumentaron 9.38 % interanual, por encima del crecimiento de 5.08 % de los depósitos internos. En este contexto, el número de bancos corresponsales pasó de 431 en agosto de 2025 a 435 en agosto de 2026.
Este comportamiento se registra tras la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea, un avance en el reconocimiento internacional del marco de prevención del blanqueo de capitales del país.