Crédito al sector privado de Honduras crece 10,5% interanual a octubre

Finanzas

La expansión del financiamiento estuvo impulsada principalmente por los préstamos destinados a las empresas, que registraron un mayor dinamismo frente al crédito dirigido a los hogares de Honduras.

Por revistaeyn.com El crédito al sector privado de Honduras alcanzó un saldo de 732.357,5 millones de lempiras (US$27.640 millones) al 22 de octubre, lo que representa un crecimiento interanual del 10,5%, equivalente a un aumento de 69.504,6 millones de lempiras (US$2.623 millones), según datos del Banco Central de Honduras (BCH). La expansión del financiamiento estuvo impulsada principalmente por los préstamos destinados a las empresas, que registraron un mayor dinamismo frente al crédito dirigido a los hogares, en un contexto caracterizado por una mayor disponibilidad de liquidez en el sistema bancario, una disminución de las tasas de interés y expectativas económicas favorables.

De acuerdo con el informe del BCH, respecto al cierre de 2025, el saldo de los préstamos aumentó en 48.178,6 millones de lempiras (US$1.818 millones), equivalente a un crecimiento acumulado del 7%. Del incremento registrado durante ese período, 36.570,4 millones de lempiras (US$1.380 millones) correspondieron al financiamiento empresarial, lo que representa el 75,9 % del aumento total. Al 22 de octubre, las empresas privadas concentraban préstamos por 388.851,5 millones de lempiras (US$14.674 millones), equivalentes al 53,1% de la cartera crediticia. En tanto, los hogares mantenían obligaciones por 343.506 millones de lempiras (US$12.963 millones), que representaban el 46,9%. En términos interanuales, el financiamiento empresarial creció un 16,5%, por encima del comportamiento observado en igual período de 2025. Por su parte, los préstamos destinados a los hogares aumentaron un 4,4 %, lo que evidencia una expansión más moderada del crédito para consumo y necesidades familiares. El BCH también destacó que el financiamiento en moneda nacional aumentó en 49.817,6 millones de lempiras (US$1.852 millones), un 9,6 % interanual, mientras que los préstamos en moneda extranjera crecieron en 19.687 millones de lempiras (US$732 millones), equivalente a un 13,6%. Los créditos en moneda extranjera representaron el 22,5 % de la cartera total, frente al 21,9 % registrado en similar fecha de 2025. De ese financiamiento, el 89,5 % fue destinado a las empresas y el 10,5% a los hogares.

Mayor captación de depósitos

Entre las actividades económicas que impulsaron el financiamiento empresarial en moneda nacional sobresalieron el consumo, el sector agropecuario, la construcción de edificios y los servicios. En moneda extranjera, el mayor dinamismo también se concentró en el consumo y la propiedad raíz. El crecimiento del crédito estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de recursos en el sistema bancario. Al 22 de octubre, los depósitos del sector privado alcanzaron 699.098,7 millones de lempiras (US$25.990 millones), un incremento del 9,8% respecto al cierre de 2025. Los hogares concentraron el 66,8% de esos recursos, con depósitos por 466.745,9 millones de lempiras (US$17.352 millones), mientras que las empresas privadas aportaron 232.352,8 millones de lempiras (US$8.638 millones).