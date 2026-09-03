El Salvador: Préstamos para consumo reportan un crecimiento de 5.6 % a julio

Finanzas

Los depósitos alcanzaron US$24,835.8 millones, con un crecimiento interanual de 12.6 %, consolidándose como la principal fuente de financiamiento de las instituciones financieras.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sistema financiero de El Salvador cerró julio de 2026 con indicadores que reflejan una posición sólida, respaldada por el crecimiento de los depósitos, una mayor colocación de crédito y niveles de solvencia superiores al mínimo exigido por la normativa, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras muestran que los depósitos alcanzaron US$24,835.8 millones, con un crecimiento interanual de 12.6 %, consolidándose como la principal fuente de financiamiento de las instituciones financieras. En tanto, la cartera de préstamos llegó a US$21,866.9 millones, equivalente a un aumento de 8.4 % en un año.

Con este comportamiento, la relación entre créditos y depósitos se ubicó en 88 %, lo que, según el BCR, evidencia que el sistema mantiene capacidad para continuar ampliando su actividad crediticia sin comprometer sus condiciones de liquidez. La expansión del financiamiento estuvo particularmente vinculada con las actividades productivas. Entre los sectores empresariales que registraron los mayores incrementos destacan comercio, con US$325 millones; construcción, con US$296.6 millones; y servicios, con US$280.3 millones. También sobresalieron los préstamos destinados a electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, con un aumento de US$123.9 millones. El crédito dirigido a los hogares también mantuvo una trayectoria ascendente. Los préstamos para consumo sumaron US$7,155.2 millones, con un crecimiento de 5.6 %, mientras que el financiamiento para vivienda alcanzó US$3,309.5 millones, tras aumentar 7.7 %. El BCR destaca que el crecimiento del crédito a las familias al cierre de julio fue el más elevado de los últimos 30 meses.