Nicaragua: Depósitos y créditos bancarios mantienen crecimiento de dos dígitos

Finanzas

El informe del BCN destaca que, en el acumulado del año, la captación de recursos estuvo explicada principalmente por el aumento de las obligaciones con el público de Nicaragua, que crecieron en unos US$537.3 millones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sistema bancario y financiero de Nicaragua mantuvo una trayectoria de crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026, impulsado por el dinamismo de los depósitos del público y la expansión de la cartera de créditos, según los más recientes Indicadores del Sistema Bancario y Financieras (SBF) publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al cierre de mayo, los depósitos del público alcanzaron un saldo de C$294,813.1 millones, equivalentes a aproximadamente US$8,061 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 15.4 %, reflejando una mayor captación de recursos por parte de las entidades financieras.

Por su parte, la cartera bruta de crédito de Nicaragua sumó C$245,379.8 millones, alrededor de US$6,709 millones, con un incremento interanual de 11 %, lo que evidencia una mayor colocación de financiamiento hacia hogares y empresas, en un contexto de estabilidad de los indicadores financieros del sistema. El informe del BCN destaca que, en el acumulado del año, la captación de recursos estuvo explicada principalmente por el aumento de las obligaciones con el público, que crecieron en C$19,650.2 millones (unos US$537.3 millones). A ello se sumó el incremento de los depósitos de instituciones financieras de Nicaragua y organismos internacionales por C$2,527.4 millones (aproximadamente US$69.1 millones), mientras que la reducción del efectivo ascendió a C$3,248.6 millones (cerca de US$88.8 millones). Estos recursos fueron destinados principalmente al fortalecimiento de las inversiones del sistema financiero, que aumentaron en C$14,788.9 millones (US$404.4 millones), así como al crecimiento de la cartera bruta de créditos, con un incremento acumulado de C$7,274.6 millones, equivalentes a US$198.9 millones. Paralelamente, las entidades financieras redujeron sus obligaciones con instituciones financieras en C$2,868.8 millones (unos US$78.4 millones).