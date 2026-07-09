Finanzas

Nicaragua: Depósitos y créditos bancarios mantienen crecimiento de dos dígitos

El informe del BCN destaca que, en el acumulado del año, la captación de recursos estuvo explicada principalmente por el aumento de las obligaciones con el público de Nicaragua, que crecieron en unos US$537.3 millones.

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    Al cierre de mayo, los depósitos del público de Nicaragua alcanzaron un saldo de C$294,813.1 millones, equivalentes a aproximadamente US$8,061 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 15.4 %. Foto de iStock
2026-07-09

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

El sistema bancario y financiero de Nicaragua mantuvo una trayectoria de crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026, impulsado por el dinamismo de los depósitos del público y la expansión de la cartera de créditos, según los más recientes Indicadores del Sistema Bancario y Financieras (SBF) publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Al cierre de mayo, los depósitos del público alcanzaron un saldo de C$294,813.1 millones, equivalentes a aproximadamente US$8,061 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 15.4 %, reflejando una mayor captación de recursos por parte de las entidades financieras.

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Por su parte, la cartera bruta de crédito de Nicaragua sumó C$245,379.8 millones, alrededor de US$6,709 millones, con un incremento interanual de 11 %, lo que evidencia una mayor colocación de financiamiento hacia hogares y empresas, en un contexto de estabilidad de los indicadores financieros del sistema.

El informe del BCN destaca que, en el acumulado del año, la captación de recursos estuvo explicada principalmente por el aumento de las obligaciones con el público, que crecieron en C$19,650.2 millones (unos US$537.3 millones).

A ello se sumó el incremento de los depósitos de instituciones financieras de Nicaragua y organismos internacionales por C$2,527.4 millones (aproximadamente US$69.1 millones), mientras que la reducción del efectivo ascendió a C$3,248.6 millones (cerca de US$88.8 millones).

Estos recursos fueron destinados principalmente al fortalecimiento de las inversiones del sistema financiero, que aumentaron en C$14,788.9 millones (US$404.4 millones), así como al crecimiento de la cartera bruta de créditos, con un incremento acumulado de C$7,274.6 millones, equivalentes a US$198.9 millones.

Paralelamente, las entidades financieras redujeron sus obligaciones con instituciones financieras en C$2,868.8 millones (unos US$78.4 millones).

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El desempeño del crédito también estuvo acompañado por una estabilidad en la calidad de la cartera. El BCN informó que el 95.7 % de los préstamos correspondió a cartera vigente, mientras que el índice de morosidad permaneció en 1.4 %, el mismo nivel observado en mayo de 2025, "lo que refleja un comportamiento estable en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestatarios", señala el BCN.

En cuanto a los indicadores de solidez financiera, el sistema registró una liquidez equivalente al 34.2 % de los depósitos del público. Asimismo, el encaje legal "continuó mostrando un sobrecumplimiento tanto en moneda nacional como en dólares, con una tasa efectiva de 15.4 % en ambas monedas".

Finalmente, el sistema bancario cerró mayo con un rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de 13.6 %, un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.3% y una adecuación de capital de 19.2 %, superior al 18.6 % registrado un año antes, indicadores que, según el BCN, "reflejan la continuidad de una posición financiera sólida y resiliente del sector bancario nicaragüense".

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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