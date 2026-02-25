Calidad Inmobiliaria emite titularización por US$15 millones en El Salvador

Finanzas

Se realizó la colocación inicial en el mercado primario por US$1,638,000, recursos que serán destinados al desarrollo y construcción del proyecto inmobiliario habitacional Valto Ignis.

Por revistaeyn.com Se colocó en el mercado de valores salvadoreño el Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Izalco Dos (FTIRTIZ 2), una emisión por US$15 millones que permitirá completar una inversión total estimada de US$41.55 millones para el desarrollo del proyecto residencial Valto Ignis. El fondo tiene como originador a Calidad Inmobiliaria, empresa que ha apostado por la titularización para financiar proyectos inmobiliarios, en coordinación con Ricorp Titularizadora, SGB Casa Corredora de Bolsa, y la Bolsa de Valores de El Salvador.

Durante la jornada se realizó la colocación inicial en el mercado primario por US$1,638,000, recursos que serán destinados al desarrollo y construcción del proyecto inmobiliario habitacional Valto Ignis. Se resaltó el éxito de la colocación del 100 % de las cuatro series emitidas, reflejando el interés y la confianza de los inversionistas en este tipo de instrumentos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Calidad Inmobiliaria es una empresa desarrolladora que, desde 2002, ha diseñado, construido y comercializado más de treinta proyectos en Guatemala y El Salvador, incluyendo desarrollos residenciales, corporativos, logísticos y comerciales. En El Salvador, la empresa cuenta con más de una década de experiencia y ha participado en proyectos emblemáticos como Torre Avante, en Santa Elena; Distribodegas y Distripark, en Apopa; Torre Insigne, en San Benito; y Torre Humana, la primera torre de clínicas médicas del país. Actualmente desarrolla proyectos como Torres Floreli en San José Villanueva, Torre Arela en San Benito —que será la primera torre de 36 niveles del país— y Renacer, un complejo residencial de apartamentos en Soyapango.