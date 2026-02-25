Finanzas

Nicaragua: autorizan préstamo de US$25M con Fondo OPEP para carretera

Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará la ciudad de Masaya (suroeste) con la comunidad de Sabana Grande, de Managua.

    El proyecto consiste en la construcción de una pista de 4,4 kilómetros de longitud que conectará la autopista Masaya en el kilómetro 10,5 con la intersección de la comunidad Las Jaguitas. Foto de cortesía
2026-02-25

Por Agencia EFE

La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó al Ejecutivo la gestión de un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$25 millones para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua.

El decreto legislativo del contrato de préstamo fue enviado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita y unánime por el Legislativo en Managua, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

El pasado 17 de diciembre, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes al nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por US$25 millones.

Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará la ciudad de Masaya (suroeste) con la comunidad de Sabana Grande, de Managua, cuyo organismo ejecutor será la Alcaldía de Managua, administrada por los sandinistas, de acuerdo con la información.

El proyecto consiste en la construcción de una pista de 4,4 kilómetros de longitud que conectará la autopista Masaya en el kilómetro 10,5 con la intersección de la comunidad Las Jaguitas, "lo que mejorará la conectividad dentro del distrito metropolitano de Managua mediante la optimización del flujo vehicular y la reducción de los tiempos de viaje a lo largo del corredor que une la autopista norte y la autopista a Masaya", según los legisladores.

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

