Nicaragua: autorizan préstamo de US$25M con Fondo OPEP para carretera

Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará la ciudad de Masaya (suroeste) con la comunidad de Sabana Grande, de Managua.

Por Agencia EFE La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó al Ejecutivo la gestión de un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$25 millones para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua. El decreto legislativo del contrato de préstamo fue enviado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita y unánime por el Legislativo en Managua, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

El pasado 17 de diciembre, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes al nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por US$25 millones. Los recursos serán utilizados para financiar la fase 1 de un proyecto de infraestructura vial que conectará la ciudad de Masaya (suroeste) con la comunidad de Sabana Grande, de Managua, cuyo organismo ejecutor será la Alcaldía de Managua, administrada por los sandinistas, de acuerdo con la información.