Visa completa adquisición de empresas de pagos digitales Prisma y Newpay

Por revistaeyn.com
Visa anunció que ha completado la adquisición de las empresas Prisma Medios de Pago S.A.U. (Prisma) y Newpay S.A.U. (Newpay) en Argentina. La transacción está sujeta a revisión por parte de la autoridad de competencia en Argentina.
Esta transacción refuerza el compromiso de avanzar con la innovación en los y la modernización de la infraestructura financiera.
Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. Juntas, estas empresas ofrecen productos y servicios de pagos que dan servicio a millones de consumidores y negocios en todo el país.
"Hoy iniciamos nueva etapa, ya que Prisma y Newpay se incorporan oficialmente a Visa", dijo Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur. "Ahora estamos enfocados en la integración y en hacer realidad nuestra visión compartida de transformar el ecosistema de pagos de Argentina. Al combinar Prisma y Newpay con las capacidades globales de Visa, estamos listos para acelerar la innovación y crear aún mayor valor para los consumidores, los comercios y nuestros clientes en el país."
Tras el cierre de la transacción, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global y los servicios de valor agregado de Visa, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.
Estas soluciones de punta a punta mejorarán los servicios de los emisores y aumentarán la velocidad y seguridad para los consumidores, ofreciendo procesamiento agnóstico para cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay.
Este enfoque garantiza la continuidad en la flexibilidad y las opciones para las instituciones financieras y sus clientes en todo el ecosistema de pagos de Argentina.