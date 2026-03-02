Visa completa adquisición de empresas de pagos digitales Prisma y Newpay

Finanzas

Tras el cierre de la transacción, las plataformas tecnológicas combinadas acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos.

Por revistaeyn.com Visa anunció que ha completado la adquisición de las empresas Prisma Medios de Pago S.A.U. (Prisma) y Newpay S.A.U. (Newpay) en Argentina. La transacción está sujeta a revisión por parte de la autoridad de competencia en Argentina. Esta transacción refuerza el compromiso de avanzar con la innovación en los y la modernización de la infraestructura financiera.

Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. Juntas, estas empresas ofrecen productos y servicios de pagos que dan servicio a millones de consumidores y negocios en todo el país. "Hoy iniciamos nueva etapa, ya que Prisma y Newpay se incorporan oficialmente a Visa", dijo Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur. "Ahora estamos enfocados en la integración y en hacer realidad nuestra visión compartida de transformar el ecosistema de pagos de Argentina. Al combinar Prisma y Newpay con las capacidades globales de Visa, estamos listos para acelerar la innovación y crear aún mayor valor para los consumidores, los comercios y nuestros clientes en el país."