Predicciones sobre Medios de Pago 2026: de la IA a los pagos en tiempo real

Tras un 2025 de fuerte adopción digital, 2026 marcará un punto de inflexión para el comercio impulsado por IA, la identidad digital, los pagos cuenta a cuenta (A2A), el crecimiento de las stablecoins y la inclusión financiera de millones de micro y pequeñas empresas.

Por: Nuno Lopes Alves (*) Tecnologías como la IA generativa (GenAI), blockchain y hardware móvil omnipresentes están transformando rápidamente la forma en que la sociedad interactúa con el dinero. La industria de pagos está liderando esta transformación, y en ningún lugar este cambio está ocurriendo más rápido que en América Latina y el Caribe. La región avanza a pasos agigantados en la adopción de innovaciones de pagos de próxima generación, desde Tap to Pay (Acercar para Pagar) y billeteras digitales hasta tokens, biometría y stablecoins, y se ha convertido en uno de los mercados de compras en línea de mayor crecimiento en el mundo.

Algunos de los avances más importantes en pagos globales, incluidos los sistemas de pagos en tiempo real, están surgiendo directamente de nuestra región. Después de un 2025 transformador, 2026 está listo para acelerar este impulso.

SEIS PREDICCIONES CLAVE

A continuación, les comparto las seis principales predicciones y tendencias de pagos que debemos observar en América Latina y el Caribe. 1. La tokenización pone fin al pago manual y habilita el comercio impulsado por IA. Los días de buscar la billetera para ingresar manualmente el número de tarjeta de 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código ‘confidencial’ al reverso para comprar en línea finalmente quedarán en el pasado. Así como los teléfonos inteligentes hicieron que memorizar números de teléfono fuera obsoleto, la autenticación biométrica y las tecnologías de token están listas para transformar el proceso de pago en línea en una experiencia de un solo clic, asegurando que cada transacción en línea sea tan simple, segura y rápida como pagar en el mundo físico.

Esto se traduce en pagos más rápidos y sencillos, menos carritos de compra abandonados y un menor fraude. Para 2026, prevemos que el ingreso manual de datos para pagar comenzará a desaparecer en muchos mercados, gracias en parte a los 16.000 millones de tokens de Visa que habilitan este cambio, tomando en cuenta que el 50% de las transacciones de comercio electrónico de Visa en América Latina y el Caribe ya están tokenizadas. Pero los tokens no son solo otra innovación, son la piedra angular del comercio agéntico. Al trasladar las credenciales de pago tokenizadas a la nube, los consumidores pueden acceder de manera segura a su información de pago desde cualquier punto de conexión, en cualquier lugar. Esto reduce drásticamente el riesgo de manejar datos sensibles y ofrece a los emisores una ruta por fases y preparada para el futuro hacia la adopción de la tokenización en la nube. En resumen, los tokens en la nube mantendrán a los emisores relevantes, competitivos y listos para liderar en un ecosistema de comercio impulsado por IA. 2. América Latina está entrando en una nueva era de comercio a medida que la IA pasa de asistir a los compradores a actuar en su nombre. Con más de dos tercios de los consumidores ya utilizando IA para guiar sus compras, el comercio agéntico está listo para escalar en 20262. Los agentes de IA autenticados y tokenizados pronto compararán, seleccionarán y comprarán productos de manera autónoma, creando experiencias de compra hiper-personalizadas y fluidas en todos los canales. Con Visa Intelligent Commerce, estamos colaborando en todo el ecosistema para ofrecer la infraestructura que habilita este cambio. 3. La batalla por la identidad digital se intensifica. A medida que los agentes impulsados por IA avanzan, también lo hacen las amenazas. Los ciberdelincuentes están utilizando las mismas tecnologías para amplificar el fraude mediante deepfakes, identidades sintéticas y estafas de agentes. América Latina ya está sintiendo este impacto, con un fraude en comercio electrónico que alcanza el 3,9%, cifra muy por encima del promedio global. El auge del comercio agéntico intensificará una batalla paralela por la identidad digital. Aquí es donde el poder combinado de los tokens y Visa Payment Passkey se vuelve esencial. Los Passkeys verifican la identidad mediante biometría y ofrecen una experiencia de pago sin contraseñas, más rápida, segura y fluida.