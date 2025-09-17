Reserva Federal de EEUU baja los tipos de interés en un cuarto de punto

Finanzas

La decisión se produce en medio de una reorganización en la junta de miembros de la Fed. El Senado confirmó al asesor económico del presidente Donald Trump, Stephen Miran, a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal justo a tiempo para que participe en la votación de recorte de tasas.

Por Agencia EFE La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %, en lo que supone su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024, y subrayó que la incertidumbre económica "permanece elevada" y que los riesgos a la baja para el empleo "han aumentado". "Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año", dijo la Fed en su declaración de política monetaria el miércoles.

"Las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación ha subido y sigue siendo algo elevada", agregó. El Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, redujo su tasa de referencia en un 0,25% a un rango de 4,00% a 4,25%. Se esperaba en gran medida un recorte de tasas y se descontó durante las semanas previas a la reunión. Al señalar el cambio en el riesgo de la inflación al mercado laboral, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el enfoque de esperar y ver que había mantenido en pausa los recortes de tasas desde diciembre de 2024 estaba llegando a su fin.