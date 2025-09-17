Reserva Federal de EEUU baja los tipos de interés en un cuarto de punto

Por Agencia EFE
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que rebaja los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en una horquilla entre el 4 y el 4,25 %, en lo que supone su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024, y subrayó que la incertidumbre económica "permanece elevada" y que los riesgos a la baja para el empleo "han aumentado".
"Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año", dijo la Fed en su declaración de política monetaria el miércoles.
"Las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. La inflación ha subido y sigue siendo algo elevada", agregó.
El Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, redujo su tasa de referencia en un 0,25% a un rango de 4,00% a 4,25%.
Se esperaba en gran medida un recorte de tasas y se descontó durante las semanas previas a la reunión. Al señalar el cambio en el riesgo de la inflación al mercado laboral, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el enfoque de esperar y ver que había mantenido en pausa los recortes de tasas desde diciembre de 2024 estaba llegando a su fin.
"Ha llegado el momento de que la política se ajuste", dijo Powell en declaraciones en el simposio del banco central en Jackson Hole, Wying.
Los datos recientes del mercado laboral tras los comentarios del jefe de la Fed han avivado esas preocupaciones: las nóminas aumentaron solo 22,000 en agosto, menos de los 75,000 empleos que esperaban los economistas, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.3 %.
La decisión se produce en medio de una reorganización en la junta de miembros de la Fed. El Senado confirmó al asesor económico del presidente Donald Trump, Stephen Miran, a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal justo a tiempo para que participe en la votación de recorte de tasas.
Miran, quien es visto en gran medida a favor de los recortes de tasas, fortalece la mano de las palomas en la Fed, que incluye a los gobernadores de la Fed, Michelle Bowman y Christopher Waller, quienes votaron en contra de la decisión del banco central en julio de mantener las tasas sin cambios.
Con información de Investing