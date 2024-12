Cuatro de cada diez trabajadores con discapacidad ha sufrido acoso, según estudio

Los hallazgos presentan un panorama diverso sobre cómo estas personas se autoidentifican, la divulgación de su condición, el nivel de confianza para solicitar adaptaciones en sus centros laborales, la incapacidad de participar en eventos debido a la falta de accesibilidad y las experiencias negativas derivadas de comportamientos no inclusivos.

Alrededor de la mitad (52 %) de los trabajadores agredidos denunció estas conductas de manera formal ante una autoridad en su organización. Los que no lo hicieron, argumentan razones como preocupaciones de que la conducta empeorara, pensar que la queja no se tomaría seriamente y no sentir que las conductas fueran lo suficientemente graves para alzar la voz.

“Pese a que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la inclusión, los resultados de la encuesta muestran que aún queda mucho por hacer. Observamos altos niveles de divulgación de algún tipo de condición en el lugar de trabajo, pero también preocupación sobre la percepción negativa cuando se trata de solicitar adaptaciones, las solicitudes que se rechazan, los eventos laborales que no son accesibles y las experiencias de comportamientos no inclusivos”, menciona Emma Codd, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión en Deloitte Global.