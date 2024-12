Descubra formas de ser más feliz en el trabajo

Por revistaeyn.com

Hay muchas razones por las que las personas se sienten atrapadas en el trabajo. “¿Es que no te gustan las personas con las que trabajas?”, dice la experta en felicidad Jessica Weiss como una posible razón. “¿Es que no hay oportunidad de crecimiento? ¿Es que sabes que no estás teniendo ninguna oportunidad de aprendizaje?”

Afortunadamente, dice, hay formas de ser más feliz en el trabajo incluso cuando le están ahogando con mucho estrés y responsabilidades.