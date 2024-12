Las nueve tendencias globales que marcarán 2025 y las empresas deben atender, según Ipsos

*Technowonder - Maravilla Tecnológica: A medida que la tecnología se vuelve más omnipresente, surge una tensión entre la emoción por las herramientas que resuelven problemas, conectan y entretienen, y las preocupaciones sobre la privacidad, la pérdida de empleo y el mal uso potencial. Lo mejor es enfocarse en identificar los beneficios y reducir las preocupaciones para conectar con el lado más positivo de la tecnología.

*Conscientious Health - Salud Consciente: Se reconfirma que la comprensión de la salud es más holística y se vincula tanto al bienestar físico como al mental. En este contexto, cada vez hay más personas deseando tomar el control sobre sus decisiones de salud. Enfóquese en ayudar a las personas a navegar este escenario con información clara, confiable y soluciones accesibles.

*Retreat to Old Systems - Retorno a los Sistemas Antiguos: El atractivo de la nostalgia es generalizado, y algunas personas también anhelan volver a estructuras históricas. Sin embargo, esas estructuras históricas no fueron favorables para todos. Hay que concentrase en los aspectos positivos del pasado, y tener en cuenta que hay elementos del pasado a los que no todos quieren retornar.

*Nouveau Nihilism - Nuevo Nihilismo: Las tensiones económicas impiden que muchas personas logren sus sueños, lo que genera una actitud de “vivir el momento”, que a veces puede ser extrema. Los negocios deben ayudar a las personas a cerrar la brecha entre sus aspiraciones a futuro y sus realidades actuales.

*The Power of Trust - El Poder de la Confianza: En un mundo saturado de información, las personas anhelan mensajes auténticos de fuentes confiables, pero les resulta más difícil discernir en quién y qué creer. Las organizaciones deben alinear sus valores compartidos con los de su audiencia para construir relaciones de confianza.

*Escape to Individualism - Escape hacia el Individualismo: Ante la sensación de un mundo abrumador, las personas se concentran en lo único que pueden controlar: ellas mismas. La tensión surge de los diferentes tipos de individualismos, se trata de una tendencia multifacética por definición. Enfóquese en aprovechar las relaciones de confianza para ayudar a las personas a expresar sus identidades según sus propias individualidades.