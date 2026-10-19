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Más allá de los millones: cómo convertir IED en productividad en Centroamérica

El FMI identifica una conexión débil entre inversión extranjera y expansión exportadora en América Latina. Para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el análisis abre una pregunta estratégica: cómo transformar la llegada de capital en proveedores competitivos, conocimiento y empleos de mayor valor.

Por: Revistaeyn.com La llegada de una inversión extranjera suele anunciarse con dos cifras: el capital comprometido y los empleos previstos. Pero su impacto se construye también después de la inauguración: cuando una empresa nacional consigue convertirse en proveedora, un trabajador adquiere nuevas capacidades o una operación incorpora funciones más sofisticadas. Esa transformación ocupa un lugar central en Perspectivas económicas regionales: Las Américas, publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre de 2026. El organismo encuentra que América Latina y el Caribe mantiene una conexión entre inversión extranjera directa (IED) y comercio más débil que otras economías emergentes comparables. La inversión se asocia con menores aumentos de las exportaciones y estas, a su vez, atraen menos inversión posterior. Para las economías centroamericanas y de República Dominicana, la pregunta empresarial que se desprende del análisis es concreta: ¿qué condiciones permiten que el capital recibido amplíe las capacidades del resto de la economía?

Una coyuntura que debe dejar capacidades

El diagnóstico llega mientras la demanda estadounidense, las remesas, el turismo y unas condiciones financieras favorables sostienen la actividad regional. Sin embargo, el FMI advierte sobre la incertidumbre comercial, los cambios migratorios y el encarecimiento de la energía. Con deuda elevada y limitado margen fiscal, recomienda aprovechar la coyuntura para fortalecer la productividad y recomponer las cuentas públicas. El punto es significativo para la estrategia de inversión: recibir capital puede acompañar una etapa de expansión; desarrollar proveedores, talento y conocimiento permite construir ventajas que perduren cuando cambie el entorno externo.

Dónde se debilita la conexión

El capítulo del FMI dedicado a la IED identifica dos explicaciones principales. Una es la composición sectorial: las inversiones tienen distintas relaciones con el comercio según las actividades a las que se destinan. La otra es lo que ocurre dentro de cada sector, especialmente en manufactura, donde la articulación entre inversión y exportaciones resulta más débil. Entre los factores examinados, la limitada capacidad de innovar y absorber tecnología y una logística comercial menos desarrollada aparecen como los mayores obstáculos. Trasladado al terreno empresarial, esto invita a observar las condiciones que rodean a cada proyecto. Por ejemplo, una oportunidad de proveeduría puede exigir certificaciones, financiamiento para ampliar capacidad y entregas confiables. Una operación tecnológicamente avanzada necesita trabajadores preparados para utilizar, mantener y adaptar sus herramientas. También exige reconocer los límites del indicador exportador. El propio FMI aclara que una inversión orientada al mercado interno puede sustituir importaciones sin expandir el comercio. Por eso, exportar más es una dimensión relevante del impacto de la IED, pero no agota sus beneficios.

Costa Rica: conectar la inversión con los proveedores

Costa Rica ofrece un ejemplo de instrumentos dirigidos a construir esos vínculos. Según PROCOMER, el encuentro Encadenados 2026 reunió en junio a más de 320 empresas compradoras y alrededor de 840 suplidores, mediante más de 3.000 citas de negocio. El programa busca acercar la demanda de multinacionales y exportadoras a la oferta de empresas locales, en actividades que incluyen dispositivos médicos, servicios empresariales, manufactura avanzada, logística y tecnología. Estas cifras describen un esfuerzo de vinculación. Precisamente allí comienza una segunda etapa de medición: cuántos encuentros se convierten en ventas, cuántas relaciones comerciales se mantienen y cuántos proveedores consiguen asumir tareas de mayor complejidad. Para una empresa local, el valor de ingresar a una cadena internacional puede extenderse más allá del primer pedido. La oportunidad estratégica consiste en utilizar esa relación para mejorar procesos y desarrollar una oferta capaz de atender a otros clientes.

República Dominicana: distinguir volumen e impacto

En República Dominicana, el Banco Central informó que la IED alcanzó US$3.276,5 millones durante el primer semestre de 2026, según cifras preliminares. El monto representó un crecimiento interanual de 7,7%. El dato permite observar la evolución de los flujos. Para evaluar su contribución productiva hace falta complementarlo con información sobre destino sectorial, empleo, compras nacionales y nuevas capacidades. También conviene separar los componentes de la inversión. La CEPAL mostró que el incremento de la IED latinoamericana de 2024 —cuando ingresaron US$188.962 millones, un 7,1% más que en 2023— estuvo impulsado principalmente por una mayor reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, mientras los aportes de capital permanecieron estancados. La reinversión tiene valor como continuidad del compromiso empresarial. Para interpretar sus efectos, interesa conocer si acompaña ampliaciones, modernización, nuevas líneas de producción o funciones de mayor complejidad. El monto agregado, por sí solo, deja esas preguntas abiertas.

Cinco preguntas para evaluar lo que deja la inversión