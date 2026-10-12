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IED en Panamá alcanza US$792,4 millones al primer semestre

Al analizar la composición de la Inversión Extranjera Directa durante los primeros seis meses de 2026, las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión, con entradas netas por US$578,5 millones, equivalentes al 73,0% del total recibido.

  • IED en Panamá alcanza US$792,4 millones al primer semestre

    La reinversión de utilidades se concentró principalmente en: Empresas no financieras US$253.5 millones. Foto de iStock
2026-10-12

Por revistaeyn.com

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá alcanzó US$792,4 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa una recuperación frente al resultado registrado en el mismo período de 2025, cuando se observó una desinversión neta de US$141,8 millones, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el informe, el comportamiento registrado durante 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa adoptadas por un conglomerado bancario con licencia internacional.

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El análisis destaca que el resultado negativo de 2025 no estuvo asociado a un deterioro de las condiciones estructurales de Panamá para atraer inversión extranjera, sino a un evento puntual y de carácter extraordinario.

Al analizar la composición de la IED durante los primeros seis meses de 2026, las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión, con entradas netas por US$578,5 millones, equivalentes al 73,0% del total recibido.

La reinversión de utilidades se concentró principalmente en: Empresas no financieras US$253.5 millones. Bancos de licencia general US$141,3 millones. Empresas de la Zona Libre de Colón US$107,3 millones y Bancos de licencia internacional US$76,4 millones.

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Por su parte, el componente de otra inversión, que comprende principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por US$212,9 millones, impulsadas principalmente por operaciones realizadas entre empresas de la Zona Libre de Colón y otras empresas no financieras.

De igual forma, el componente de acciones y otras participaciones de capital registró entradas netas por US$1,1 millones, asociadas principalmente a inversiones en empresas no financieras y bancos de licencia internacional.

Desde la perspectiva de los sectores receptores, las empresas no financieras concentraron la mayor cantidad de recursos, al captar US$385.6 millones, reflejando la continuidad de inversiones vinculadas a actividades productivas y comerciales.

A este grupo le siguieron las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, que recibieron US$193,9 millones, impulsadas por operaciones relacionadas con el comercio internacional.

En tanto, los bancos de licencia general captaron US$135,3 millones, mientras que los bancos de licencia internacional recibieron US$77,7 millones durante el primer semestre de 2026.

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