IED en Panamá alcanza US$792,4 millones al primer semestre

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Al analizar la composición de la Inversión Extranjera Directa durante los primeros seis meses de 2026, las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión, con entradas netas por US$578,5 millones, equivalentes al 73,0% del total recibido.

Por revistaeyn.com La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá alcanzó US$792,4 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa una recuperación frente al resultado registrado en el mismo período de 2025, cuando se observó una desinversión neta de US$141,8 millones, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el informe, el comportamiento registrado durante 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa adoptadas por un conglomerado bancario con licencia internacional.

El análisis destaca que el resultado negativo de 2025 no estuvo asociado a un deterioro de las condiciones estructurales de Panamá para atraer inversión extranjera, sino a un evento puntual y de carácter extraordinario. Al analizar la composición de la IED durante los primeros seis meses de 2026, las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión, con entradas netas por US$578,5 millones, equivalentes al 73,0% del total recibido. La reinversión de utilidades se concentró principalmente en: Empresas no financieras US$253.5 millones. Bancos de licencia general US$141,3 millones. Empresas de la Zona Libre de Colón US$107,3 millones y Bancos de licencia internacional US$76,4 millones.