IED en Panamá alcanza US$792,4 millones al primer semestre

Por revistaeyn.com
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá alcanzó US$792,4 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa una recuperación frente al resultado registrado en el mismo período de 2025, cuando se observó una desinversión neta de US$141,8 millones, de acuerdo con el informe de Coyuntura Económica a julio de 2026, elaborado por la Dirección de Políticas Públicas y Análisis Socioeconómico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el informe, el comportamiento registrado durante 2025 respondió principalmente a decisiones de reorganización corporativa adoptadas por un conglomerado bancario con licencia internacional.
El análisis destaca que el resultado negativo de 2025 no estuvo asociado a un deterioro de las condiciones estructurales de Panamá para atraer inversión extranjera, sino a un evento puntual y de carácter extraordinario.
Al analizar la composición de la IED durante los primeros seis meses de 2026, las utilidades reinvertidas constituyeron la principal fuente de inversión, con entradas netas por US$578,5 millones, equivalentes al 73,0% del total recibido.
La reinversión de utilidades se concentró principalmente en: Empresas no financieras US$253.5 millones. Bancos de licencia general US$141,3 millones. Empresas de la Zona Libre de Colón US$107,3 millones y Bancos de licencia internacional US$76,4 millones.
Por su parte, el componente de otra inversión, que comprende principalmente financiamientos y préstamos entre empresas matrices y sus filiales, registró entradas netas por US$212,9 millones, impulsadas principalmente por operaciones realizadas entre empresas de la Zona Libre de Colón y otras empresas no financieras.
De igual forma, el componente de acciones y otras participaciones de capital registró entradas netas por US$1,1 millones, asociadas principalmente a inversiones en empresas no financieras y bancos de licencia internacional.
Desde la perspectiva de los sectores receptores, las empresas no financieras concentraron la mayor cantidad de recursos, al captar US$385.6 millones, reflejando la continuidad de inversiones vinculadas a actividades productivas y comerciales.
A este grupo le siguieron las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, que recibieron US$193,9 millones, impulsadas por operaciones relacionadas con el comercio internacional.
En tanto, los bancos de licencia general captaron US$135,3 millones, mientras que los bancos de licencia internacional recibieron US$77,7 millones durante el primer semestre de 2026.