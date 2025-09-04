Inteligencia E&N

UNICEF: Seis millones de niños más dejarán de ir a la escuela por recortes a la ayuda

Se prevé que la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a la educación se reduzca en US$3.200 millones, lo que supone un descenso del 24 % con respecto a 2023, y que solo tres gobiernos donantes representen casi el 80 % de los recortes.

Por revistaeyn.com El presupuesto mundial dedicado a la educación enfrenta fuertes recortes por parte de los Estados que podrían dejar sin escolarizar a seis millones más de niños para 2026, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Se prevé que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la educación se reduzca en US$3.200 millones, lo que supone un descenso del 24 % con respecto a 2023, y que solo tres gobiernos donantes representen casi el 80 % de los recortes.

Tal descenso elevaría el número de niños sin escolarizar en todo el mundo de 272 millones a 278 millones, según UNICEF, lo que equivaldría a cerrar todas las escuelas primarias de Alemania e Italia juntas. "Cada dólar que se recorta en educación no es solo una decisión presupuestaria, es el futuro de un niño que pende de un hilo", afirmó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. Se prevé que el impacto más grave se produzca en las regiones que ya son vulnerables. En África occidental y central, 1,9 millones de niños podrían perder el acceso a la escuela, mientras que en Oriente Medio y África del Norte podrían quedar excluidos otros 1,4 millones. En total, 28 países podrían perder al menos una cuarta parte de la ayuda a la educación de la que dependen.