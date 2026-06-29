Canadá hace historia y en octavos de final espera a Países Bajos o Marruecos

Un tiro libre de Stephen Eustaquio desde fuera del área en el minuto 92 se coló en la portería de los Bafana Bafana y desató la locura en el estadio de Los Ángeles.

Canadá agregó un nuevo capitulo a su mejor historia de participaciones en los mundiales al eliminar a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los 92 minutos y avanzar a los octavos de final, donde se citará con Países Bajos o Marruecos.

Canadienses y sudafricanos abrieron la fase de dieciseisavos de final del Mundial, que se extenderá hasta el 3 de julio.

El partido fue abierto y generoso en oportunidades de gol, que no fueron concretadas por la el nerviosismo de los delanteros.

Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, que mostraron más orden entre líneas, los sudafricanos plantearon un 4-2-3-1, más dispuesto a dificultar el control del balón.

Sudáfrica tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villareal, que alcanzó a despejar Williams.

La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo.