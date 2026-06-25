Selección de España es la más pasadora y la más precisa del Mundial

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En cuanto a la presión, la selección española, uno de los cuatro únicos equipos sin goles en contra en este Mundial (junto a Argentina, México y Ghana), recupera el balón con una media de 19,11 segundos.

Por Agencia EFE Las estadísticas de las dos primeras jornadas del Mundial radiografían a la selección española como la más pasadora, la más precisa, la más insistente en los movimientos de desmarque para recibir el balón y la tercera más rápida en recuperar la pelota, según los registros oficiales publicados por la FIFA. Nadie completa más pases que ella. Son 1.554 a lo largo de su empate contra Cabo Verde (0-0) y su goleada a Arabia Saudí (4-0). La siguiente es Portugal, que entre su igualada con la República Democrática del Congo (1-1) y su victoria por 5-0 a Uzbekistán, conectó entre sus jugadores en 1.443 ocasiones. Son 111 menos. La tercera es Turquía, con 1.388.

Ni nadie es más precisa en las entregas que España, con un 93 % de acierto. Portugal y Turquía también son las siguientes en esa estadística, con un 91 %. Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia tienen el 90 %. Brasil queda más atrás, con el 88 %. La última de todas es Paraguay, con tan solo un 67 %. Tampoco nadie tiene un pasador como Rodrigo Hernández, que ha dado 243. El portugués Vitinha lo sigue con 226 pases completados. Y hay otros dos españoles dentro de los primeros cuatro puestos: Pau Cubarsí, con 204, y Aymeric Laporte, con 199; los dos centrales del conjunto de Luis de la Fuente. Además, nadie interviene tanto en el juego como Rodri, 505 veces. Vitinha también es aquí el segundo, en el medio campo luso, con 464. Asimismo, España es la selección con más grado de acierto en la ruptura entre líneas, con un 75 %. Es la segunda que más lo intenta, con 61 ocasiones, por detrás de Estados Unidos, con 65. La siguiente es Países Bajos, con el 68 % de éxito en esa destreza, tan importante en la posesión del balón, en la que el conjunto de Luis de la Fuente es segunda. Ha sostenido la circulación en el 64 % de los minutos de sus encuentros. Sólo la supera Alemania, con un 65 % de tenencia de la pelota. La selección española también es la que más desmarques propone para recibir el balón, un total de 1.179. También la que más lo hace a la espalda de la defensa, con 384, de las que recibe 49. La segunda es Uruguay, con 336. Un aviso ante su próximo enfrentamiento por la primera posición y la clasificación en el grupo H. España es la que más lo intenta por dentro de las líneas rivales, con 705, y es la tercera por el exterior, con 464 desmarques.