México avanza a dieciseisavos con antelación

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La segunda jornada de los grupos A y B también dejó el empate 1-1 entre checos y sudafricanos y la victoria 4-1 de Suiza ante Bosnia y Herzegovina.

POR EFE México se convirtió este jueves en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Corea del Sur, en una segunda jornada en la que Canadá goleó 6-0 a Catar y logró su primer triunfo mundialista, que sin embargo quedó opacado por la lesión de Ismael Koné. La segunda jornada de los grupos A y B también dejó el empate 1-1 entre checos y sudafricanos y la victoria 4-1 de Suiza ante Bosnia y Herzegovina. Con el gol de Luis Romo en el minuto 50, el Tri selló su pase anticipado a la próxima fase al sumar 6 puntos y aseguró el primer lugar de la zona a falta de un partido, mientras Corea del Sur es segundo con 3 y República Checa y Sudáfrica tienen 1.

México, además, jugará en el Azteca en los dieciseisavos ante uno de los mejores terceros del torneo, rival que saldrá de los grupos C, E, F, H o I. El 24 de junio, en la tercera y última fecha del Grupo A, México se medirá con República Checa y Corea del Sur ante Sudáfrica. Este viernes se disputará la segunda fecha en el Grupo C con los partidos Brasil-Haití y Escocia-Marruecos; y en el D jugarán Estados Unidos-Australia y Turquía-Paraguay.

La racanería se paga

República Checa creyó tener la vida fácil con el gol del centrocampista Michal Sadílek a los 6 minutos. El problema fue que con una línea de 5 y otra de 3 creyó dedicarse desde entonces a jugar con la necesidad de Sudáfrica, un rival que salió perdedor en el debut con México. Los Bafana Bafana quedaron entonces con el balón, el campo y contra el reloj. El arriesgado plan de Miroslav Koubek pudo llegar a buen puerto, pero un pestañeo defensivo derivó en un penalti que Teboho Mokoena convirtió en empate en el 83. Ya no tenía sentido especular, pero el tiempo no alcanzó para más.

Koné, el lado triste de la fiesta de Canadá

La escalofriante lesión sufrida por el mediocentro Ismael Koné quedará como la nota triste de la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar en la segunda jornada del Grupo B. Corrían 52 minutos cuando el jugador del Sassuolo italiano resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con Assim Madibo, quien a continuación fue expulsado. A la espera de concluyentes exámenes médicos, y vistas las imágenes de la televisión, las consecuencias para el jugador de 24 años sugieren una fractura en la pierna izquierda.

Los cataríes, dirigidos por el español Julen Lopetegui, jugaban para entonces con 10 por la expulsión de Homám-El Amin y caían 3-0. Koné salió en camilla, saludó a los más de 52.000 hinchas que le ovacionaron y llegó a ser consolado por Lopetegui, en tanto que Madibo, muy afectado, era tranquilizado por algunos canadienses. En la celebración del cuarto gol, en el minuto 64, Nathan Saliba exhibió la camiseta número 8 de Koné a todas las gradas. Suiza llega puntual a su primera goleadaLa segunda jornada del Grupo B que lidera Canadá con 4 puntos quedó apuntalada con el triunfo de Suiza 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina. Johan Manzambi abrió la cuenta en el minuto 74 y amplió en el 90, Rubén Vargas se exhibió en el 84 y Granit Xhaka, de penalti, bajó la persiana en el séptimo minuto añadido al tiempo reglamentario. Los bosnios descontaron en el minuto 93 y con Catar cierran la clasificación con un punto.

Rumores sin escrúpulos que hacen daño

Versiones originadas en Buenos Aires, declaradas como falsas por la familia Messi, alteraron este jueves la intimidad de la concentración en Kansas City de la selección Argentina que se prepara para sellar este lunes el pase anticipado a los dieciseisavos de final a expensas de Austria. Rumores sin fuente ni sustento divulgados desde medios y redes sociales hablaron incluso del fallecimiento de Jorge, de 68 años, padre del astro Lionel Messi, cuya familia expresó su "profundo malestar" a través de un comunicado. El martes, tras la goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut mundialista, Messi fue consultado por sus lágrimas en el festejo del primero de su triplete y reveló que estaba afrontando "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo". Messi igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en Copas del Mundo, con 16.

Neymar continúa entre algodones

El máximo anotador en la historia de la selección brasileña no viajará a Filadelfia con la Canarinha para el segundo partido del Grupo C del Mundial contra Haití y permanecerá en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo. La selección brasileña, reforzada anímicamente por el regreso a los entrenamientos de Neymar tras un mes lesionado, encara este viernes a Haití en Filadelfia en cumplimiento de la segunda jornada. El defensor Danilo en la plaza de Ibañez y el delantero Matheus Cunha en la de Igor Thiago se insinúan entre los cambios principales que prepara Carlo Ancelotti en busca de un urgente golpe de timón.

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