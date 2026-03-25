Canción oficial de la selección mexicana para Mundial 2026

POR EFE

Los integrantes de Grupo Frontera presentaron este martes ‘Un solo corazón’, el único tema oficial de la selección mexicana de fútbol para la próxima Copa del Mundo de fútbol 2026 que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, territorios donde la banda tricolor intentará animar a sus jugadores y a los millones de aficionados que se congregarán para ver al Tricolor.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, dijo el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís en una charla con EFE minutos antes de la revelación de la canción en el Auditorio Black Berry en Ciudad de México.

El nombre del sencillo es una declaración de intenciones sobre a qué se tendrán que enfrentar las selecciones que quieran derrotar a México en el Mundial a partir del próximo 11 de junio, ya que no serán solo 26 jugadores, sino todo un pueblo que “caerán en las casas con una carnita asada para ver todos juntos (los partidos)”.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, apuntó el artista de esta creación nacional que estará disponible en la plataforma Amazon Music.

Grupo Frontera, compositores de música regional norteña, se coloca en la lista de los 50 artistas más escuchados del mundo, por lo que ‘Un solo corazón’ promete ser un éxito mundial, especialmente en Estados Unidos y países hispanohablantes.

“Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana (...) Toda la gente que habla español puede entender, escuchar y sentir esta letra”, afirmó.