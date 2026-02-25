¿Fiesta en Monterrey por el partido 1.000 de los Mundiales?

POR EFE

Los organizadores de la Copa Mundial de fútbol en Monterrey harán una fiesta del partido número 1.000 de la historia de la competición, que se celebrará dentro de cuatro meses, aseguró este viernes Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede del norte mexicano.

"El Túnez-Japón, en el Gigante de Acero (Estadio de Monterrey) el 20 de junio, a las 10 de la noche hora local, será un motivo de gran celebración por ser el partido 1.000 de la historia; que nos toque a nosotros es emocionante", aseguró Hütt a EFE.

El directivo explicó que tienen preparado para que las selecciones de Japón y Túnez junto con sus aficionados sientan el calor de la gente del norte de México.

"Los vamos a recibir con los brazos abiertos para asegurarnos que tengan una buena experiencia en la visita a Monterrey, que se lleven el calor del de los regiomontanos y vean que la nuestra es una es una ciudad de clase mundial, preparada para el festejo y para recibir una Copa del Mundo", señaló.