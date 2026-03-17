Mundial 2026: FIFA no prevé modificar el calendario anunciado en diciembre

"La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026", señalaron estas fuentes a EFE, que apuntaron que la organización internacional "espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre".

La FIFA no tiene previsto modificar el calendario del Mundial 2026 anunciado el pasado diciembre , indicaron a EFE fuentes del organismo ante la pretensión de la Federación de Fútbol de Irán (Ffiri) de que la selección 'Melli' dispute sus partidos en México.

La embajada iraní en territorio mexicano informó el lunes de que la Ffiri lleva a cabo negociaciones para que su selección nacional juegue sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial de Fútbol 2026 en México.

En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó: "Queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".

El jueves pasado, Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".

Irán está encuadrada en el grupo G del certamen junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El combinado dirigido por Amir Ghalenoei tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, con un segundo partido contra Bélgica el día 21 en la misma ciudad californiana y el tercero ante Egipto el 26 de junio en Seattle.