Entradas al Mundial 2026 costarán entre US$60 y US$6.730, pero variarán según la demanda

Por Agencia EFE La FIFA anunció que la entrada más cara para asistir a un partido del Mundial 2026 valdrá US$6.730, en el caso de la final, y reveló que el precio de los boletos no será fijo, sino que se ajustará a la demanda para "optimizar ingresos y maximizar la asistencia". Las entradas para el torneo, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026, costarán entre US$60 y US$6.730 y saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre mediante un primer sorteo al que solo podrán apuntarse clientes de Visa.

"El precio de US$6.730 es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar", indicó en un evento virtual con los medios el director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, Falk Eller. La FIFA agregó que, como ya sucedió durante el Mundial de Clubes que acogió Estados Unidos entre junio y julio, el proceso de venta de boletos se basará en el "precio dinámico", lo que significa que, pese a que las entradas saldrán a la venta por US$60, podrían encarecerse o abaratarse en función de la demanda. "Los precios cambiarán no solo en las fases de venta posteriores, sino que pueden ajustarse durante el proceso de preventa de Visa", indicó Eller, para "optimizar los ingresos y maximizar la asistencia". La FIFA ya empleó este modelo, extendido en Estados Unidos, durante el último Mundial de Clubes. La competición alternó estadios llenos y otros semivacíos. Las entradas para el encuentro inicial de ese torneo llegaron a rebajarse un 84 % con respecto a la fecha del sorteo, según el medio The New York Times.