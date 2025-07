Cómo ahorrar energía con aire acondicionado durante las olas de calor

Aunque el efecto es heterogéneo y varía según las condiciones climáticas y los contextos, contar con un sistema de aire acondicionado incrementa el consumo eléctrico del hogar en un 36 % en promedio, según un estudio publicado en The Journal of Environmental Economics and Management.

“El problema es que muchos equipos trabajan más de lo necesario, simplemente por falta de mantenimiento, una mala configuración o porque ya están obsoletos, lo que aumenta el riesgo de fallas y dispara el consumo de energía”, señala Enrique Tello, director general de Trane México.

Por eso, adoptar buenas prácticas y aprovechar tecnologías más eficientes es una necesidad para mejorar la eficiencia, controlar el gasto energético y disfrutar del verano sin sobresaltos.

Pensando en las necesidades que trae consigo la llegada del calor, Trane México comparte una guía práctica para mantener preparado su equipo, y detalla cómo ahorrar energía con aire acondicionado.

• Limpiar o reemplazar los filtros: Un filtro sucio es como intentar respirar con la nariz tapada. Revise los filtros cada mes y límpielos o cámbielos si están sucios.

• Ajustar el termostato: Cada grado que baje la temperatura, más energía consume. Intente mantener su casa a una temperatura cómoda, por ejemplo, 20-22°C. Cuando no esté en casa, puede subirlo un poco más.