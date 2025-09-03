Empresas & Management

El gasto navideño en EEUU tendrá la mayor caída desde la pandemia, según encuesta

Por revistaeyn.com El gasto navideño de los consumidores estadounidenses se encamina a su mayor caída desde la pandemia, ya que los compradores, en particular la Generación Z, retroceden en medio de la incertidumbre económica, mostró una encuesta de PricewaterhouseCoopers. PwC, que encuestó a unos 4.000 consumidores estadounidenses entre junio y julio, dijo que los compradores en promedio planean gastar alrededor de US$1,552 por persona, un 5,3 % menos que el año pasado. La última disminución comparable fue en 2020, cuando el gasto promedio cayó un 7,6 % a US$1.187.

Alrededor del 84 % de los consumidores esperan frenar el gasto en los próximos seis meses, especialmente en ropa, artículos caros y salir a cenar. Más de la mitad dijo que es probable que los aumentos de precios afecten sus decisiones navideñas. La inflación y las consecuencias económicas de las políticas comerciales de la administración Trump han hecho que los compradores sean más cautelosos con las compras discrecionales, mientras que los principales minoristas estadounidenses enfrentan una demanda incierta de cara a la crucial temporada navideña, reporta Reuters.