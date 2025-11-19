Cómo mantener un presupuesto sano durante las fiestas navideñas

Finanzas

Un informe destaca que solo la mitad de los adultos define un presupuesto navideño, y cerca de dos tercios admiten haberlo superado o esperar hacerlo.

Por revistaeyn.com Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, muchas personas enfrentan un viejo conocido: la inquietud por saber cuánto pueden destinar a los obsequios sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Un estudio reciente de Beyond Finance, realizado entre más de 2,000 adultos, reveló que dos de cada tres encuestados sienten que es “casi imposible” estimar una cifra segura para gastar durante estas fechas. De acuerdo con la experta en bienestar financiero de la firma, Erika Rasure, esta tensión proviene de una mezcla potente: tradiciones familiares, expectativas sociales y la constante comparación que generan las redes.

“La gente quiere dar alegría, pero también carga con la culpa de saber que no siempre puede permitírselo. Esa mezcla convierte el gasto en un impulso emocional, más que en una decisión fría y analítica”, dijo en un comunicado. Aunque la intención de ser generoso suele ser genuina, Rasure recuerda que ese gesto no debe comprometer la salud del presupuesto personal. “La generosidad hacia los demás no debe anular la generosidad hacia uno mismo”, advierte. El informe destaca que solo la mitad de los adultos define un presupuesto navideño, y cerca de dos tercios admiten haberlo superado o esperar hacerlo. En cuanto a recomendaciones, algunos planificadores financieros sugieren usar una proporción sencilla: asignar entre el 1 % y el 2 % del ingreso anual para regalos.

Para quienes prefieren una guía más amplia, el asesor Jon Lapp propone destinar entre el 10% y el 20% del gasto discrecional anual a obsequios, una cifra que contempla no solo las celebraciones de diciembre, sino también cumpleaños, bodas y otros compromisos sociales. No obstante, los especialistas recalcan que la cantidad “correcta” varía según la realidad económica de cada familia, por lo que consultar a un profesional puede ayudar a definir límites más personalizados.

Tres estrategias para evitar excesos