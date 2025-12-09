Hotel Sanctuarium nace en bosque de Costa Rica con inversión de US$4 millones

Ocio

Entre sus amenidades destacan una piscina de dos temperaturas con bar húmedo, área de sauna y jacuzzi, spa, zonas de descanso inmersas en la vegetación, jardines tropicales y un sendero privado que conduce a un río alimentado por el mismo manantial que nutre la Catarata La Fortuna.

Por revistaeyn.com El nuevo Hotel Sanctuarium, ubicado en Barrio La Catarata de La Fortuna, Costa Rica, abrió oficialmente sus puertas como una propuesta boutique para huéspedes adultos. El proyecto representa una inversión aproximada de US$4 millones y se alinea con la creciente demanda de experiencias de lujo íntimo que caracterizan a la región norte de Costa Rica.

Situado a 1,2 kilómetros de la Catarata Río Fortuna, el hotel se integra en un ecosistema de bosque húmedo premontano que comparte el mismo manantial de la catarata. Sanctuarium nace como un concepto independiente -no pertenece a ninguna cadena hotelera- desarrollado por un emprendedor costarricense que buscó elevar la oferta turística con un enfoque respetuoso del entorno y profundamente conectado con la identidad cultural del país. La propiedad destaca por su propuesta estética, que fusiona diseño contemporáneo con elementos precolombinos: más de 115 piezas de réplicas arqueológicas y obras de artistas nacionales transforman los pasillos y habitaciones en un museo vivo donde convergen arte ancestral y naturaleza tropical. Entre sus amenidades destacan una piscina de dos temperaturas con bar húmedo, área de sauna y jacuzzi, spa, zonas de descanso inmersas en la vegetación, jardines tropicales y un sendero privado que conduce a un río alimentado por el mismo manantial que nutre la Catarata La Fortuna.