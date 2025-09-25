Hoteles costarricenses redefinen la experiencia gastronómica del huésped

Esta tendencia no es casualidad; estudios recientes de la industria del turismo de lujo revelan que más del 70 % de los viajeros consideran la oferta culinaria un factor crucial al elegir un destino o alojamiento. Según datos de la consultora de hospitalidad L.E.K. Consulting, un 60 % de los viajeros de lujo están dispuestos a pagar más por experiencias gastronómicas personalizadas y exclusivas.

La gastronomía ha emergido como el nuevo pilar del lujo, transformando la experiencia hotelera en un viaje culinario inolvidable.

Esta evolución ha llevado a los hoteles costarricenses a elevar su propuesta culinaria, ofreciendo no solo comidas, sino experiencias inmersivas que atraen tanto a huéspedes como a la comunidad local. Desde cenas privadas hasta clases de cocina y festivales gastronómicos, la comida se ha convertido en una parte fundamental de la narrativa del lujo.

Tres hoteles se destacan en esta área y lo son Hideaway Río Celeste, en Guatuso, Nayara Resorts, en La Fortuna y El Silencio Lodge, en Bajos del Toro.

El hotel Hideaway Río Celeste, se destaca con su restaurante Kantala. Aquí, el chef ejecutivo fusiona la cocina tradicional con técnicas de vanguardia, creando platos a partir de ingredientes sencillos. El restaurante obtiene productos de proveedores locales para apoyar a los vecinos.

Gabriela Mora, gerente general del hotel Hideaway Río Celeste menciona que " en nuestro restaurante Kantala hemos comprobado cómo los huéspedes buscan una conexión más profunda a través de la gastronomía. Valoran no solo la frescura y calidad de los ingredientes locales, sino también el compromiso que mantenemos con la comunidad al apoyar a los productores vecinos."

La experiencia culinaria del hotel se complementa con Café Romance un espacio para disfrutar de café de especialidad acompañado de repostería artesanal y cuenta con su propio café de especialidad que se puede comprar en grano o molido para disfrutar en casa.

Nayara Resorts eleva la experiencia gastronómica con una diversa oferta de restaurantes, cada uno con su propio carácter. La Terraza del Arenal ofrece alta cocina latinoamericana con vistas al volcán, utilizando productos locales y de temporada. Asia Luna fusiona la cocina tradicional asiática con ingredientes costarricenses. Por su parte, Amor Loco invita a un viaje a través de los sabores de Costa Rica, mientras que Mis Amores trae la cocina del norte de Italia, con pizzas al horno de leña y pasta preparada en vivo.

Nayara también cuenta con Nostalgia es un bar con un sistema de dispensado de vinos importado de Italia, que ofrece vinos exclusivos de Latinoamérica y Europa. El local tiene una decoración íntima, con detalles en cuero y madera. Además de vinos, el bar sirve una selección de bocadillos y otras bebidas.

Además, cuenta con Ayla un restaurante especializado en comida mediterránea. Para los amantes del café.