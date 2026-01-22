Conozca la lista de nominaciones de la 98 edición de los Premios Óscar

Por Agencia EFE

La Academia de Hollywood dio a conocer los nominados a la 98 edición de los Premios Óscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

Sinners', de Ryan Coogler, hizo historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.