Conozca la lista de nominaciones de la 98 edición de los Premios Óscar

Por Agencia EFE
La Academia de Hollywood dio a conocer los nominados a la 98 edición de los Premios Óscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.
Sinners', de Ryan Coogler, hizo historia al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con un récord de 16 candidaturas.
La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016).
Por debajo de 'Sinners' se encuentra 'One Battle after Another', de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de 'Marty Supreme', 'Frankenstein' y 'Sentimental Value', que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.
Esta es la lista de algunas nominaciones:
MEJOR PELÍCULA
'Bugonia', 'F1', 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'One Battle After Another', 'The Secret Agent', 'Sentimental Value', 'Sinners' y 'Train Dreams'.
MEJOR DIRECCIÓN
Chloé Zhao, por 'Hamnet'; Josh Safdie, por 'Marty Supreme'; Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'; Joachim Trier, por 'Sentimental Value'; y Ryan Coogler, por 'Sinners'.
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por 'Hamnet'; Rose Byrne, por 'If I Had Legs I'd Kick You'; Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'; Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'; y Emma Stone, por 'Bugonia'.
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'; Leonardo DiCaprio, por 'One Battle After Another'; Ethan Hawke, por 'Blue Moon'; Michael B. Jordan, por 'Sinners' y Wagner Moura, por 'The Secret Agent'.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elle Fanning, por 'Sentimental Value'; Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Sentimental Value'; Amy Madigan, por 'Weapons'; Wunumi Mosaku, por 'Sinners' y Teyana Taylor, por 'One Battle After Another'.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro, por 'One Battle After Another'; Jacob Elordi, por 'Frankenstein'; Delroy Lindo, por 'Sinners'; Sean Penn, por 'One Battle After Another'; y Stellan Skarsgard, por 'Sentimental Value'.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
'Arco', 'Elio', 'Kpop Demon Hunters', 'Little Amélie Or The Character Of Rain' y 'Zootopia 2'
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Brasil, 'The Secret Agent'; Francia, 'It Was Just An Accident'; Noruega, 'Sentimental Value'; España, 'Sirat'; y Túnez, 'The Voice of Hind Rajab'.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'; Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por 'F1'; David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por 'Jurassic World Rebirth'; Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por 'The Lost Bus'; Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por 'Sinners'.