"Nos complace llevar Miss Universe a Costa Rica en 2027. Esperamos trabajar de la mano con nuestros aliados locales para dar a conocer al mundo el extraordinario patrimonio natural y cultural del país, mientras continuamos impulsando nuestra misión de empoderar a las mujeres alrededor del mundo", expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization.

Costa Rica será la sede de la edición de 2027 de Miss Universo, según se anunció tras la celebración del 75 aniversario del certamen en Puerto Rico, donde se alzó con la corona la puertorriqueña Jennifer Barreto.

Los detalles adicionales sobre la septuagésima sexta edición del concurso de belleza, incluyendo las fechas oficiales, los recintos y la programación de actividades, se informarán más adelante.

En la edición de este año, Barreto hizo historia al ser la primera madre en ganar Miss Universo, una victoria que le dio además a Puerto Rico su sexta corona en este certamen.

"A mí me gustan los retos, y yo sabía que una edición Diamante merecía un diamante y vine aquí con un propósito bien claro: el servicio y la filantropía conectan y, mucho más allá de inspirar, poder impactar muchas vidas", dijo Barreto.

La puertorriqueña, de 27 años, indicó que está preparada para comenzar a trabajar y expresó su esperanza de ganarse "el respeto y el cariño" de la gente.

Barreto se impuso a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).

La joven, que ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, puso fin a 20 años de espera en la isla por una nueva corona.

La última puertorriqueña que conquistó Miss Universo fue Zuleyka Rivera en 2006. Esta es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen en su propio suelo, después de Denise Quiñones en 2001.

Tras la modificación de las reglas del certamen que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada.

"La coronación de Jennifer representa un momento trascendental en los 75 años de historia de Miss Universe. Su trayectoria nos recuerda que la maternidad, el matrimonio y las aspiraciones personales no son mutuamente excluyentes, y que el potencial de una mujer nunca debe estar definido por la etapa de vida en la que se encuentra", afirmó Day.

Un total de 116 delegadas compitieron por la corona en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, llegando al top 12 las delegadas de República Democrática del Congo, Francia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Colombia y Venezuela.

La celebración del 75 aniversario del certamen tuvo lugar pese a las controversias internas de la organización que llevaron a vetar a seis candidatas del Sudeste Asiático: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos.