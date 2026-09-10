Guatemala será el país invitado de la edición 2027 del festival francés Cinélatino

Ocio

El festival precisó que hay una nueva generación de cineastas y artistas guatemaltecos que están cuestionando "la historia, las identidades, las violencias, las relaciones de poder y las luchas por los derechos de los pueblos".

Por Agencia EFE Guatemala será el país invitado de la edición 39 del festival Cinélatino, que se celebrará en la primavera de 2027 en Toulouse y que es uno de los grandes escaparates en Francia del séptimo arte de la región latinoamericana. "Guatemala se hallará en el corazón de un foco excepcional dedicado a una cinematografía que está alzando vuelo, en un momento en que por fin se viene dibujando un nuevo ecosistema institucional a favor del cine. Cinélatino invita al cine de ese país que se afirma en tanto que espacio de creación, memoria y resistencia", resaltó el certamen en un comunicado.

El festival precisó que hay una nueva generación de cineastas y artistas guatemaltecos que están cuestionando "la historia, las identidades, las violencias, las relaciones de poder y las luchas por los derechos de los pueblos". Ejemplos que han dado una visibilidad creciente al cine del país centroamericano son 'Nuestras madres' (2019), de César Díaz, que ganó la Cámara de oro de Cannes, o 'Ixcanul' (2015), de Jayro Bustamante, Premio Alfred Bauer en la Berlinale. Más recientemente, el cortometraje 'Madrugada', de Sebastián Lojo, fue seleccionado en la Quincena de Cineastas en Cannes en 2026, mientras que 'Nosotros', de Joaquín Ruano, figura en la selección del Festival internacional del film de Toronto en 2026. Los creadores, sin embargo, lamentaban la ausencia de apoyo institucional, lo que hasta ahora había "frenado o trabado la creación, producción, difusión y circulación de las obras". Pero desde 2007, según destaca Cinélatino, la movilización del conjunto del sector y asociaciones profesionales fue definiendo un proyecto nacional para tener una verdadera política pública a favor del cine.