Crate and Barrel presenta en Costa Rica nueva colección en colaboración con el reconocido Chef Eric Adjepong

Por revistaeyn.com

Crate and Barrel lanzó en Costa Rica una nueva y exclusiva colección de cocina y decoración en colaboración con el chef y personalidad televisiva, Eric Adjepong, conocido por su participación en reality shows como Top Chef, Top Chef All Stars, Chopped, Guy's Grocery Games, Supermarket Stakeout, Tournament of Champions y actualmente, como presentador de Alex vs America en Food Network.

La colección se inspira en la cultura y arte de África Occidental, específicamente Ghana, país de origen del Chef Eric, fusionado con el enfoque moderno y fresco de la ciudad de Nueva York, donde creció.