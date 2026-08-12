Cristiano Ronaldo y Georgina confirman su matrimonio

Por Agencia EFE

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez se han casado, según refleja la fotografía que han publicado ambos en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto "C <3 G".

Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.