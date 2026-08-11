El fútbol brasileño adoptará reglas de la Copa del Mundo

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Entre las modificaciones, se estableció que los porteros tendrán un máximo de ocho segundos para mantener el balón en las manos; de excederse, concederán automáticamente un tiro de esquina al equipo adversario.

Por Agencia EFE La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y los clubes de la primera y segunda división aprobaron la adopción de un paquete de diez nuevas reglas de arbitraje diseñadas para dinamizar los partidos en el país y aumentar el tiempo de juego efectivo. Las normas, varias de las cuales fueron puestas en práctica durante la Copa del Mundo de Norteamérica, se aplicarán a partir de la próxima fecha en todas las divisiones del Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil y la primera división de la Liga Femenina.

Según un informe presentado por la CBF, el Brasileirão registra actualmente un promedio de 52 minutos y 54 segundos de balón en juego en la Serie A, un número distante de la meta ideal de 60 minutos establecida por la FIFA. Con la aplicación de las nuevas directrices, confirmadas en una asamblea en Río de Janeiro, la entidad espera recuperar aproximadamente 5 minutos y 49 segundos de acción por encuentro. Entre las modificaciones, se estableció que los porteros tendrán un máximo de ocho segundos para mantener el balón en las manos; de excederse, concederán automáticamente un tiro de esquina al equipo adversario. La misma sanción, un córner en contra, aplicará si el portero demora más de cinco segundos en ejecutar un saque de meta tras el silbato del árbitro. Asimismo, en los saques de banda, la cuenta de cinco segundos iniciará en el instante exacto en que el jugador tome la pelota con las manos.