¿Cuánto dinero genera Bad Bunny en plataformas digitales por su música?

Ocio

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, hará historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario durante el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Por Agencia EFE La estrella puertorriqueña Bad Bunny podría estar generando US$788.500 semanales por su catálogo musical a través de reproducciones en plataformas digitales en Estados Unidos, según estimaciones de la revista Billboard. La revista especializada, apoyándose en datos de Luminate, estima que, con base a esas cifras, la actuación del artista puertorriqueño en el Super Bowl podría representar una ganancia neta semanal de casi US$1,7 millones.

Los artistas que han encabezado el espectáculo de uno de los eventos más populares de Estados Unidos han experimentado un aumento promedio del 60 % en las ganancias de su catálogo durante la segunda semana después del Super Bowl, en comparación con la semana anterior al juego, según los mismos datos. La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara (California), ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "absolutamente ridícula" la elección de Bad Bunny por parte de la NFL como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.