El actor británico Robert Pattinson será el próximo James Bond

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El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028. El guion correrá a cargo de Steven Knight ('Peaky Blinders').

Por Agencia EFE El actor británico Robert Pattinson fue elegido este lunes para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales. "Identidad confirmada", reza la publicación compartida en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y todavía sin título, que se espera que se estrene en 2028. El guion correrá a cargo de Steven Knight ('Peaky Blinders'). "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado (el papel) de 007 es el mayor honor de mi vida", dijo Pattinson tras conocer la noticia, según recoge un comunicado difundido esta tarde por Amazon MGM Studios. "Decir que este papel es un sueño hecho realidad se quedaría corto. No podría estar más emocionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera con este maravilloso equipo", agregó el actor en la nota.