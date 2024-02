El amor está en... Nicaragua: se casan 200 parejas

"Para mí es lo más lindo casarme en esta fecha y más como ya estoy de una avanzada edad, me siento muy feliz", indica Fonseca, de 68 años, a la AFP.

A la ceremonia masiva con motivo del día de los enamorados acuden principalmente parejas de bajos recursos económicos y de distintos lugares del país, de edades variadas, así como personas que después de años de compartir hogar decidieron legalizar su unión aprovechando la festividad.

La boda masiva es patrocinada por la oficialista Nueva Radio Ya y cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Daniel Ortega, el poder judicial y la alcaldía de Managua, que asumen los gastos legales por los matrimonios.

"Hemos casado a más de 10.700 parejas a nivel nacional" en 21 años de promover los matrimonios en masa, comenta a la AFP William Martínez, de la Nueva Radio Ya.

Jimmy Carillo, de 36 años, y Marina Villarreal, de 37, son dos no videntes que, por intervención de familiares, se conocieron hace ocho meses por medio de llamadas telefónicas que les llevaron a compartir la cotidianidad y el amor, que los movieron a casarse.

Carillo explica a la AFP que el amor "es algo que no se puede sentir, o sea, no se puede ver, solo se puede sentir y yo logro sentir ese amor porque solo ella, que es igual que yo, me lo sabe demostrar".