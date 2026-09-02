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El auge del paisaje como valor diferencial en el turismo de playa

La belleza del paisaje de Costa Rica deja de ser recurso pasivo para transformarse en un activo económico, cultural y simbólico capaz de redefinir cómo se viaja, cómo se cuenta y cómo se vive.

Por revistaeyn.com En medio de un escenario turístico que evoluciona con rapidez, el paisaje recupera protagonismo como uno de los atributos más determinantes en la industria, especialmente en destinos donde la conexión con la naturaleza es parte de la experiencia. Guanacaste lidera esta tendencia, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber registró más de 456.000 llegadas internacionales solo en el primer cuatrimestre de 2026, ratificando a la provincia como uno de los polos de mayor dinamismo de Costa Rica.

El área de Playa Hermosa se ha consolidado como un refugio costero que combina aguas cristalinas, arenas grisáceas y la silueta verde de colinas tropicales. Este equilibrio la convierte en una de las playas más tranquilas y familiares del Pacífico Norte, sin sacrificar el acceso a experiencias culturales y de aventura. Desde esta comunidad se articulan excursiones hacia íconos naturales como el Parque Nacional Rincón de la Vieja, playas exóticas como Conchal y Flamingo, o el Refugio de Vida Silvestre Ostional durante la temporada de arribo masivo de tortugas. El turismo en Playa Hermosa no solo impulsa experiencias de alto valor, también sostiene economías locales mediante operaciones que generan empleo y encadenamientos con proveedores regionales, como pescadores artesanales, productores agrícolas, cooperativas, servicios de transporte y logística. En este contexto, la tendencia del turismo escénico se consolida como un recurso estratégico. Lo que antes era un complemento aspiracional la vista panorámica hoy es parte integral de las experiencias que definen el sector. Los proyectos hoteleros han interpretado esta transición con diseño arquitectónico orientado al paisaje, incorporando terrazas abiertas, miradores naturales, piscinas que se extienden hacia el horizonte y espacios comunes que priorizan la interacción con el entorno.