Turismo de naturaleza gana terreno como antídoto frente a la dependencia digital

Por revistaeyn.com
En un contexto marcado por la hiperconectividad, las videollamadas permanentes y el uso constante de dispositivos electrónicos, cada vez más personas buscan alternativas para alejarse de las pantallas y recuperar el equilibrio entre su vida digital y su bienestar personal.
En respuesta a esta necesidad, el turismo de naturaleza se está consolidando como una de las principales tendencias de viaje, al ofrecer experiencias que favorecen la desconexión tecnológica y la reconexión con el entorno.
Especialistas en bienestar integral coinciden en que pasar tiempo en espacios naturales aporta beneficios que van más allá del descanso tradicional. La inmersión en bosques, montañas, senderos y ecosistemas biodiversos contribuye a reducir los niveles de ansiedad, mejorar la calidad del sueño y disminuir el cansancio cognitivo provocado por la exposición constante a estímulos digitales.
Además, el contacto directo con la naturaleza estimula los sentidos y promueve una atención más consciente, permitiendo que las personas se concentren en el momento presente y fortalezcan la comunicación con familiares y amigos, lejos de correos electrónicos, redes sociales y notificaciones.
Esta tendencia ha impulsado el interés por destinos que ofrecen experiencias centradas en el entorno natural. En Costa Rica, por ejemplo, Nayara Resorts, ubicado en las cercanías del Volcán Arenal, ha observado cómo los visitantes transforman su estado de ánimo al participar en actividades al aire libre como caminatas por senderos, observación de fauna silvestre y recorridos por el bosque tropical.
“Las personas recuperan el asombro por el mundo físico cuando exploran la naturaleza a su propio ritmo. Estas experiencias generan entusiasmo, paz y recuerdos significativos que ninguna pantalla puede replicar”, explicó Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager de la compañía.
Por su parte, Origins Luxury Lodge, situado en Bijagua, apuesta por una experiencia basada en la tranquilidad, los paisajes panorámicos y el contacto con los sonidos de la naturaleza. Según Claudia Silva, gerente del establecimiento, alejarse de los entornos urbanos permite que la mente desacelere de manera natural y favorece una convivencia más saludable y consciente.
“La naturaleza marca el ritmo. Cuando las personas se alejan de los dispositivos electrónicos y participan en actividades al aire libre, descubren nuevas formas de descansar, imaginar y compartir”, señaló.
La creciente preferencia por este tipo de viajes refleja una transformación en las prioridades de los turistas, quienes ya no buscan únicamente descanso físico, sino también bienestar emocional y salud mental.