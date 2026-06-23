Turismo de naturaleza gana terreno como antídoto frente a la dependencia digital

Tecnología & Cultura Digital

La inmersión en bosques, montañas, senderos y ecosistemas biodiversos contribuye a reducir los niveles de ansiedad, mejorar la calidad del sueño y disminuir el cansancio cognitivo provocado por la exposición constante a estímulos digitales.

Por revistaeyn.com En un contexto marcado por la hiperconectividad, las videollamadas permanentes y el uso constante de dispositivos electrónicos, cada vez más personas buscan alternativas para alejarse de las pantallas y recuperar el equilibrio entre su vida digital y su bienestar personal. En respuesta a esta necesidad, el turismo de naturaleza se está consolidando como una de las principales tendencias de viaje, al ofrecer experiencias que favorecen la desconexión tecnológica y la reconexión con el entorno.

Especialistas en bienestar integral coinciden en que pasar tiempo en espacios naturales aporta beneficios que van más allá del descanso tradicional. La inmersión en bosques, montañas, senderos y ecosistemas biodiversos contribuye a reducir los niveles de ansiedad, mejorar la calidad del sueño y disminuir el cansancio cognitivo provocado por la exposición constante a estímulos digitales. Además, el contacto directo con la naturaleza estimula los sentidos y promueve una atención más consciente, permitiendo que las personas se concentren en el momento presente y fortalezcan la comunicación con familiares y amigos, lejos de correos electrónicos, redes sociales y notificaciones. Esta tendencia ha impulsado el interés por destinos que ofrecen experiencias centradas en el entorno natural. En Costa Rica, por ejemplo, Nayara Resorts, ubicado en las cercanías del Volcán Arenal, ha observado cómo los visitantes transforman su estado de ánimo al participar en actividades al aire libre como caminatas por senderos, observación de fauna silvestre y recorridos por el bosque tropical.