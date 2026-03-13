¿Cuánta relevancia tienen los latinos en las películas de Hollywood?

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Al considerar el resto de grupos étnicos, los actores blancos acapararon casi dos de cada tres papeles, el 64,8 %, aunque representan el 54,8 % de los habitantes de Estados Unidos, según datos de la Universidad de California en Los Ángeles.

Por Agencia EFE Los latinos tuvieron solo el 5 % de todos los papeles de cine en Hollywood en 2025, incluyendo solo el 2,8 % de los protagónicos, pese a representar el 20 % de la población de Estados Unidos, reveló un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en vísperas de los premios Óscar. Aunque los datos están por encima de 2024, cuando los hispanos tuvieron el 3,6 % de todos los roles y el 1 % de los principales, los investigadores de UCLA advirtieron de que los hispanos persisten como el grupo étnico "más subrepresentado" en el cine.

"A lo largo de cada uno de los grupos raciales y étnicos, el grado de subrepresentación continúa siendo más severo para los actores latinos dentro de todos los roles de cine", indicó el 'UCLA Hollywood Diversity Report' (Reporte de la diversidad de Hollywood). Al considerar el resto de grupos étnicos, los actores blancos acapararon casi dos de cada tres papeles, el 64,8 %, aunque representan el 54,8 % de los habitantes de Estados Unidos, según datos del Censo. En tanto, los actores afrodescendientes obtuvieron 11,3 % de los papeles, los asiáticos el 6,3 %, las personas multirraciales el 11 %, los indígenas 0,8 % y otro 0,8 % fueron de actores con ascendencia del Oriente Medio y el norte de África. El informe también advirtió de una "aguda caída" en la representación de las mujeres, quienes obtuvieron solo el 37,07 % de los roles protagónicos, más de 10 puntos menos que el 47,6 % en 2024, el punto más cercano a la paridad en el que han estado.