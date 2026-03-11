Las 5 cosas que serán diferentes en los Oscars 2026

Por revistaeyn.com

Los premios que cierran el ciclo de las ceremonias donde se exhalta a lo mejor del cine están programados para este domingo 15 de marzo, pero prometen ser distintos.

Los Oscars 2026 tendrá cinco aspectos diferentes a los que conocemos y promete ser el inicio de una reforma estructural que busca modernizar Hollywood desde sus cimientos.

1. Una corta y con menos música en vivo

Empecemos por la ceremonia, que es lo que vemos. . La Academia decidió limitar las interpretaciones musicales en vivo a solo dos de las cinco canciones nominadas y las demás se integrarán a la gala mediante segmentos audiovisuales preproducidos de alta calidad, permitiendo que la música esté presente sin detener el flujo de los premios.

2.Fin del "voto por prestigio"

La Academia implementó el voto obligatorio tras visionado confirmado. Gracias a la plataforma interna Academy Screening Room, ahora se emite una certificación digital de que el votante completó la película. Si no hay registro de visionado, la boleta electrónica para esa categoría simplemente no se habilita.

Esta es una medida de transparencia necesaria para que el talento compita en igualdad de condiciones y no solo por la maquinaria publicitaria.

Y esto se da luego de años de rumores donde se denunciaba que varios votaban por el boca a boca y no por haber visto la película.

3. Cineastas refugiados

La categoría de Mejor Película Internacional actualizó sus reglas para permitir que directores en situación de asilo o refugio puedan representar a sus países de origen (o de acogida), incluso sin el respaldo oficial de los comités de sus naciones natales.

4. Hitos en las nominaciones

En la categoría de Mejor Actor Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supreme, alcanzó su tercera nominación antes de los 35 años, superando un récord de Marlon Brando que estaba vigente desde 1954. Si Chalamet se lleva la estatuilla a los 30, quedaría apenas por detrás de Adrien Brody como el ganador más joven de la historia.

Por otro lado, Amy Madigan vuelve a estar nominada tras 40 años de su primera mención, un intervalo de tiempo que solo Judd Hirsch ha superado.

5. El fenómeno "Sinners"

La película de Ryan Coogler hizo lo imposible: romper el techo histórico de las 14 nominaciones.

Que una cinta que hibrida el terror con el cine de autor sea la más nominada de la historia redefine qué consideramos una "película de Oscar", alejándonos de los dramas tradicionales para abrazar visiones mucho más ambiciosas y oscuras.