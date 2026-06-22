El salvadoreño Marcelo Arévalo, junto a Mate Pavic, conquista el Queen's Club

Por revistaeyn.com

Una victoria más. El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, junto al croata Mate Pavić, logró el título del HSBC Championships de Queen’s Club, considerados uno de los torneos sobre césped más importantes del calendario fuera de los Grand Slams.

De acuerdo con el Instituto Salvadoreño de los Deportes (Indes), el juego terminó 6-2 y 6-4, lo que dio la victoria a la pareja, que enfrentaba al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten.