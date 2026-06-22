El salvadoreño Marcelo Arévalo, junto a Mate Pavic, conquista el Queen's Club

Por revistaeyn.com
Una victoria más. El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, junto al croata Mate Pavić, logró el título del HSBC Championships de Queen’s Club, considerados uno de los torneos sobre césped más importantes del calendario fuera de los Grand Slams.
De acuerdo con el Instituto Salvadoreño de los Deportes (Indes), el juego terminó 6-2 y 6-4, lo que dio la victoria a la pareja, que enfrentaba al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten.
En una nota de prensa, el Instituto consideró que el camino hacia el campeonato fue impecable, ya que la pareja no cedió un solo set durante toda la semana de competencia; en la ronda de 16 superaron 7-6 y 6-3 a Rajeev Ram (USA) y Joe Salisbury (GBR); derrotaron 6-4 y 7-5 a Yuki Bhambri (IND) y Michael Venus (NZL) en los cuartos de final; en semifinales vencieron 6-4 y 6-3 a la pareja británica Julian Cash y Lloyd Glasspool; y en la final a Heliövaara (FIN) y Patten (GBR).
Con este triunfo, Con ello, Arévalo alcanza los 17 títulos ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) en la categoría dobles.