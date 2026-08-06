Honduras iniciará el Censo Nacional de Población y de Vivienda

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El proceso censal comenzará el próximo 10 de agosto y contempla la visita a alrededor de 2.6 millones de hogares por parte de 14.000 censistas, quienes recopilarán información en todo el territorio nacional.

Por revistaeyn.com Honduras iniciará el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, un proceso que permitirá actualizar la información demográfica y de las condiciones de vida de la población para orientar la planificación de políticas públicas, la inversión de recursos y la toma de decisiones en áreas como salud, educación, infraestructura y desarrollo rural.

Durante el lanzamiento oficial del censo, el presidente Nasry Asfura destacó que la última actualización de esta información se realizó hace trece años, por lo que el país requiere nuevos datos sobre la cantidad de habitantes, las características de los hogares y las principales necesidades de la población. El proceso censal comenzará el próximo 10 de agosto y contempla la visita a alrededor de 2.6 millones de hogares por parte de 14.000 censistas, quienes recopilarán información en todo el territorio hondureño. El mandatario hizo un llamado de confianza a la población para recibir a los equipos de campo y participar en el levantamiento de datos.