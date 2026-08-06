Honduras iniciará el Censo Nacional de Población y de Vivienda

Por revistaeyn.com
Honduras iniciará el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, un proceso que permitirá actualizar la información demográfica y de las condiciones de vida de la población para orientar la planificación de políticas públicas, la inversión de recursos y la toma de decisiones en áreas como salud, educación, infraestructura y desarrollo rural.
Durante el lanzamiento oficial del censo, el presidente Nasry Asfura destacó que la última actualización de esta información se realizó hace trece años, por lo que el país requiere nuevos datos sobre la cantidad de habitantes, las características de los hogares y las principales necesidades de la población.
El proceso censal comenzará el próximo 10 de agosto y contempla la visita a alrededor de 2.6 millones de hogares por parte de 14.000 censistas, quienes recopilarán información en todo el territorio hondureño. El mandatario hizo un llamado de confianza a la población para recibir a los equipos de campo y participar en el levantamiento de datos.
El presidente Asfura también señaló que la información obtenida servirá como base para definir prioridades en distintos sectores y facilitar la planificación tanto de la actual administración como de futuros gobiernos.
Asimismo, indicó que el fortalecimiento de la información estadística contribuirá a la modernización del Estado hondureño y al desarrollo de servicios públicos digitales.
Durante su intervención reconoció el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la ejecución del censo, además de destacar que la contratación temporal de los censistas representa una oportunidad de empleo durante el desarrollo de la actividad.
En el lanzamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, también estuvo presente el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García Medina, junto a otros funcionarios del Gobierno.