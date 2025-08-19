Ivonne Nóchez: la atleta salvadoreña que brilla por el mundo

Centroamerica-inspira

Disciplina, constancia y humildad, son tres adjetivos que pueden describir perfectamente a esta salvadoreña que cuando se pone los patines se convierte en una guerrera y hace que su presencia y los colores de su país se noten y brillen en cada pista.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com El nombre de Ivonne Nóchez hace que cualquier salvadoreño se sienta orgulloso. Y no es para menos, con sus patines está haciendo que la bandera del país ondee por el mundo. Su constancia, disciplina y humildad la han convertido en un verdadero símbolo del deporte salvadoreño. Y no todo es medallas, en su país, ha recibido reconocimientos que incluyen incentivos económicos del INDES y el premio Espiga Dorada, fundamentales para su formación y consolidación como figura mundial del patinaje.

En este último tiempo ha estado viviendo días de gloria, colgándose oros y platas a más de 18.000 kilómetros de distancia. La patinadora de velocidad, que hace menos de una semana brilló con luz dorada propia al ganar los 100 metros carriles y los 200 metros meta contra meta en los Juegos Mundiales de Chengdu (China), donde también se convirtió en la primera mujer salvadoreña en ganar dos medallas de oro en este evento, voló 18.270 kilómetros desde China hasta Asunción. Ya en las pistas del complejo del Comité Olímpico Paraguayo, le dio a su país la medalla de plata en los 500m + distancia individual femenino en los Juegos Panamericanos Junior. Nóchez, quien consiguió una medalla de oro mundial en los 100 metros carriles y bronce en los 200 metros en los World Skate Games de 2024 en Montesilvano (Italia), llegó segunda con un tiempo de 18.936 segundos detrás de la colombiana Kollin Castro, que paró el reloj en 18.776. Las felicitaciones para la deportista, que con 15 años ya había logrado un bronce en la especialidad de los 200 metros meta contra meta de los juegos de Cali en 2021, no se hicieron esperar.

"¡IVONNE GANA MEDALLA DE PLATA EN ASU2025! Ivonne Nóchez, patinadora del Team ESA, registró un tiempo de 18.936 segundos y se quedó con la medalla de plata en la prueba 200 metros meta contra meta de los Juegos Panamericanos Junior. ¡Felicidades, Ivonne!", escribió en su cuenta de X el Comité Olímpico de El Salvador.