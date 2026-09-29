Ocio

El tipo de hielo también cambia la experiencia de una bebida

Su tamaño y forma influyen en la velocidad con la que enfría un líquido y en el ritmo al que se derrite, por lo que elegir un formato u otro puede responder al tipo de bebida, la ocasión y el tiempo previsto para consumirla.

Por revistaeyn.com El hielo dejó de ser un elemento secundario para convertirse en una variable que puede modificar la experiencia al consumir una bebida. Su tamaño y forma influyen en la velocidad con la que enfría un líquido y en el ritmo al que se derrite, por lo que elegir un formato u otro puede responder al tipo de bebida, la ocasión y el tiempo previsto para consumirla.

Las piezas pequeñas tienen una mayor superficie de contacto en relación con su volumen. Esto permite enfriar con rapidez, aunque también favorece una fusión más acelerada y, por tanto, una mayor dilución. El hielo triturado y los formatos pequeños pueden ser útiles para bebidas que requieren enfriamiento rápido o para preparaciones en las que se busca incorporar una textura diferente. Los cubos tradicionales, en cambio, ofrecen una alternativa versátil para agua, jugos y refrescos. Para bebidas que se disfrutan lentamente, las piezas de mayor tamaño pueden ayudar a mantener la temperatura durante más tiempo y reducir la velocidad con la que el hielo modifica el sabor.