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El tipo de hielo también cambia la experiencia de una bebida

Su tamaño y forma influyen en la velocidad con la que enfría un líquido y en el ritmo al que se derrite, por lo que elegir un formato u otro puede responder al tipo de bebida, la ocasión y el tiempo previsto para consumirla.

  • El tipo de hielo también cambia la experiencia de una bebida

    El hielo dejó de ser un elemento secundario para convertirse en una variable que puede modificar la experiencia al consumir una bebida. Foto de cortesía
2026-09-29

Por revistaeyn.com

El hielo dejó de ser un elemento secundario para convertirse en una variable que puede modificar la experiencia al consumir una bebida.

Su tamaño y forma influyen en la velocidad con la que enfría un líquido y en el ritmo al que se derrite, por lo que elegir un formato u otro puede responder al tipo de bebida, la ocasión y el tiempo previsto para consumirla.

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Las piezas pequeñas tienen una mayor superficie de contacto en relación con su volumen. Esto permite enfriar con rapidez, aunque también favorece una fusión más acelerada y, por tanto, una mayor dilución.

El hielo triturado y los formatos pequeños pueden ser útiles para bebidas que requieren enfriamiento rápido o para preparaciones en las que se busca incorporar una textura diferente.

Los cubos tradicionales, en cambio, ofrecen una alternativa versátil para agua, jugos y refrescos. Para bebidas que se disfrutan lentamente, las piezas de mayor tamaño pueden ayudar a mantener la temperatura durante más tiempo y reducir la velocidad con la que el hielo modifica el sabor.

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“Poder escoger el tipo de hielo según lo que estamos preparando es una manera sencilla de adaptar la tecnología a diferentes hábitos dentro del hogar”, explicó Maria Fernanda Robles, Home Solutions Marketing Specialist de LG Electronics.

Antes de elegir una refrigeradora con fabricación de hielo, también resulta relevante considerar el consumo habitual del hogar, la variedad de formatos disponibles, el espacio que ocupa el sistema, su capacidad de producción y las necesidades de limpieza y mantenimiento.

De esta manera, una función cotidiana como fabricar hielo adquiere nuevas posibilidades. Más que existir un formato ideal para todas las bebidas, la tendencia apunta a contar con alternativas que permitan adaptar el hielo a cada preparación y momento de consumo.

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