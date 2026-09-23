Cuatro claves que las empresas centroamericanas deben saber para expandirse

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Incluso dentro de una región geográficamente cercana, el nivel de conectividad y las oportunidades para llegar a las audiencias pueden variar significativamente.

Por revistaeyn.com Expandirse hacia nuevos mercados latinoamericanos implica mucho más que replicar una estrategia que ya funcionó en otro país. Las diferencias en conectividad, hábitos de consumo de información, plataformas digitales y contexto local pueden determinar la manera en que una marca logra conectar con sus nuevas audiencias y construir credibilidad. Datos del Digital News Report 2026 de Reuters Institute, muestran por primera vez como las redes sociales y las plataformas de video superan a los sitios web y aplicaciones de los medios como principal vía de acceso a las noticias; según el informe el 54 % de las personas recurre a estas plataformas para informarse, frente al 51 % que accede directamente a los medios digitales.

En Centroamérica, las diferencias en el ecosistema digital hacen aún más relevante esta adaptación. Según datos del Digital 2026 de DataReportal, la penetración de internet alcanza 92.6 % en Costa Rica, 78.4 % en Panamá, 76.8 % en El Salvador y 62 % en Guatemala. Sherlock Communications subraya que, para las empresas latinoamericanas que buscan entrar a otros mercados, estas diferencias hacen necesario analizar cada mercado antes de trasladar una estrategia de comunicación. El posicionamiento y los mensajes centrales de una marca pueden mantenerse como parte de una estrategia regional, pero los canales, formatos, referencias culturales, vocerías y oportunidades de conversación deben adaptarse a las características de cada país. Por ejemplo, un mensaje que funcionó en Costa Rica puede tener una recepción muy distinta en audiencias de Guatemala, El Salvador o Panamá. Por eso es clave comprender al consumidor, el entorno competitivo y la dinámica de la comunicación en cada país antes de replicar mensajes, formatos o inversiones.